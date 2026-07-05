Kirchheimer SC gewinnt Qualifikation ohne Punktverlust und schießt 25 Tore Merkur CUP 2026 von Ewald Scheitterer · Heute, 17:13 Uhr · 0 Leser

Traineransprache von Uwe Samer an die U11-Kicker des Kirchheimer SC, die das Turnier in Münsing souverän gewinnen. – Foto: Ewald J. Scheitterer

Der Kirchheimer SC hat sich mit fünf Siegen für das Bezirksfinale D qualifiziert. Die Mannschaft erzielte dabei 25 Treffer in fünf Spielen.

Über Erfolg auf der ganzen Linie jubelten die beiden Vereine aus dem Münchner Norden beim Qualifikationsturnier zum Merkur CUP 2026 in Münsing. Der Kirchheimer SC gewann das Turnier souverän, ohne auch nur einen einzigen Zähler abzugeben, und steht damit im Bezirksfinale D (Sonntag, 12. Juli, ab 12.30 Uhr in Murnau). Der SV Heimstetten hat sich als Drittplatzierter ebenfalls fürs Bezirksfinale A (Samstag, 11. Juli, ab 10 Uhr in Farchant) qualifiziert. Anders als beim Merkur CUP üblich, haben sich in dem Turnier in Münsing gleich drei U11-Mannschaften für die nächste Runde qualifiziert.

Das entscheidende Spiel um Platz drei gegen Gastgeber Münsing entscheidet der SV Heimstetten (im roten Dress) 2:0 für sich. – Foto: Ewald J. Scheitterer