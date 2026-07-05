Kirchheimer SC gewinnt Qualifikation ohne Punktverlust und schießt 25 Tore

Über Erfolg auf der ganzen Linie jubelten die beiden Vereine aus dem Münchner Norden beim Qualifikationsturnier zum Merkur CUP 2026 in Münsing. Der Kirchheimer SC gewann das Turnier souverän, ohne auch nur einen einzigen Zähler abzugeben, und steht damit im Bezirksfinale D (Sonntag, 12. Juli, ab 12.30 Uhr in Murnau). Der SV Heimstetten hat sich als Drittplatzierter ebenfalls fürs Bezirksfinale A (Samstag, 11. Juli, ab 10 Uhr in Farchant) qualifiziert. Anders als beim Merkur CUP üblich, haben sich in dem Turnier in Münsing gleich drei U11-Mannschaften für die nächste Runde qualifiziert.
„Wir haben heute wirklich sehr stark aufgespielt, zeigten schöne Kombinationen und haben auch gut zusammengespielt“, freute sich KSC-Teammanager Volkan Akger. Schon in der ersten Partie des Tages, als die Kichheimer den Lenggrieser SC mit 4:1 niederrangen, machte sich mannschaftliche Geschlossenheit positiv bemerkbar. Mit 8:1 wurden dann die Gastgeber vom SV Münsing/Ammerland förmlich vom Platz gefegt, und nach dem 2:0 über den SV Baldham-Vaterstetten stand Kirchheim als Tabellenführer der Vorrundengruppe 1 fest. Auch Heimstetten bot im ersten Halbfinale (6:1) nicht lange Widerstand, und im Finale wurde dann auch noch die DJK Waldram (5:0) aus dem Rennen geworfen. „Einen besonderen Torjäger konnte ich heute nicht ausmachen“, erklärte dann Akger, „die 25 Treffer haben sich über die gesamte Mannschaft verteilt.“
Ein Sieg, ein Remis und eine Niederlage reichten dem SV Heimstetten, um als Zweitplatzierter nach der Gruppenphase ins Halbfinale einzuziehen. „Nach starkem Beginn haben wir etwas geschwächelt“, musste da Coach Said Khorasan zugeben. Zur nachlassenden Konzentration gesellte sich dann auch noch eine mangelhafte Chancenauswertung.
Gegen den späteren Turniersieger Kirchheim setzte es zwar noch eine Niederlage, aber im entscheidenden Spiel um Platz drei konnte der SVH dann Gastgeber Münsing in die Schranken weisen (2:0). „Am Ende haben wir doch noch das Ticket fürs Bezirksfinale gelöst“, schnaufte der Trainer tief durch, „das haben sich die Jungs dann auch redlich verdient.“