Kirchheimer SC gegen SV Heimstetten: Fans sollen in Blau und Rot kommen

SV Heimstetten (rot) : Kirchheimer SC, 22.07.2023Foto: MichalekSV H - FansK SC - – Foto: Dieter Michalek

Der Landesligist empfängt am Samstag um 11 Uhr den eine Klasse höher spielenden Ortsrivalen im Toto-Pokal. Beide Vereine rufen ihre Anhänger zur Unterstützung auf.

„Wer schreibt Geschichte?“, fragt der Kircheimer SC auf seiner Homepage mit Blick auf ein Heimspiel an diesem Samstag um 11 Uhr. Nun ist diese Einschätzung zum jetzigen Zeitpunkt mitten in der Saisonvorbereitung zwei bis drei Nummern zu hoch gegriffen – eigentlich.

Doch wie’s der Zufall per Los entschieden hat, trifft der Landesligist noch vor Beginn der neuen Spielzeit im Toto-Pokal auf den eine Klasse höher spielenden Ortsrivalen SV Heimstetten. Insofern hat diese Partie mitten in der Vorbereitung für beide Seiten einen hohen Stellenwert.

„Alle in Blau!“ KSC setzt auf den Heimvorteil

„Wir nehmen das zu hundert Prozent ernst“, bekräftigt SVH-Trainerin Sarah Romert. „Unser Anspruch ist es, dieses Spiel zu gewinnen und zu dominieren – in dem Bewusstsein, dass wir auf einen guten Gegner treffen.“ Bei den Kirchheimern ist das gemeindeinterne Duell für alle besonders, für einen aber noch besonderer. So feiert Maximilian Riedmüller am Samstag nicht nur sein Pflichtspieldebüt als KSC-Coach. Sondern der 38-Jährige bekommt es auch ausgerechnet mit jenem Club zu tun, bei dem er bis 2008 und von 2016 bis 2024 zwischen den Pfosten stand.

Wobei es für Riedmüller nicht das erste Wiedersehen mit dem Ex-Club ist: Vor elf Tagen trafen die Ortsrivalen bereits in einem Testspiel aufeinander, das vor der Pokalauslosung vereinbart worden war. In dieser Partie gab es einen klaren Sieger: Mit 6:1 gewann Heimstetten im eigenen Sportpark – ein Ergebnis, das jedoch darüber hinwegtäuscht, dass der KSC im ersten Durchgang mindestens ebenbürtig, aber im Abschluss nur lauwarm statt eiskalt war.

Fanmarsch von Heimstetten nach Kirchheim

Nun wollen es die Kirchheimer im Pokal besser machen und setzen dabei auf den Heimvorteil. „Alle in Blau!“, appelliert der Club in Anlehnung an seine Vereinsfarben an die Fans, die trotz des frühen Anpfiffs in großer Menge aufs Sportgelände am Merowinger Hof strömen dürften. Auf der anderen Seite hofft der SVH ebenfalls auf reichlich Schlachtenbummler – in Rot. So hat der Club seine Fans aufgerufen, sich bereits um 9.15 Uhr im eigenen Sportpark zu treffen. Von dort will man dann geschlossen zur Anlage des Ortsrivalen ziehen. (ps)