Kirchheimer SC findet kein Mittel gegen Seriensieger Bruckmühl

Auf Torspektakel folgt Ernüchterung: Eine Woche nach dem 6:0-Erfolg in Pullach unterliegen die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC einem gnadenlos effektiven SV Bruckmühl mit 2:4.

Kirchheim – Auch der Kirchheimer SC hat sich dem Seriensieger beugen müssen und den SV Bruckmühl so auf den Tabellenthron gehievt: Das 2:4 (1:1) war die dritte Niederlage im fünften Heimspiel, und sie war verdient. Ricardo Jacobi versuchte erst gar nicht, die ärgerliche KSC-Pleite mit den vielen Ausfällen zu begründen – auch wenn mit Korbinian Vollmann (Grippe) kurzfristig ein weiterer Eckpfeiler des Teams weggebrochen war.

Weil Chefcoach Steven Toy wegen Corona fehlte, stand Co-Spielertrainer Jacobi diesmal an der Seitenlinie. Der 34-Jährige hatte sich nach seiner Corona-Infektion gerade noch rechtzeitig freigetestet und vermisste den „letzten Touch“ bei seinen Schützlingen: „Die Mannschaft hat nicht genügend Feuer, nicht genügend Leidenschaft auf den Platz gebracht. Es war auch zu ruhig, da hat keiner so richtig Alarm gemacht.“

Dabei hatte alles so gut angefangen: Einen weiten Einwurf von Andrii Hert verlängerte Peter Schmöller auf Max Vitzthum, und der Angreifer traf an seinem 20. Geburtstag zur Kirchheimer Führung (23.). Solche Szenen blieben aber selten: Die Platzherren hatten zwar deutlich mehr Ballbesitz, bissen sich aber an zwei tief gestaffelten, gut verschiebenden Ketten die Zähne aus und ließen sich ihrerseits in der Defensive überraschen.

Zunächst wurde Torschütze Gerhard Stannek bei seinem Ausgleichstreffer nicht entscheidend gestört (33.), dann musste KSC-Keeper Ivan Babic zweimal retten (35./38.). Während es den Kirchheimern auch nach der Pause an Durchschlagskraft in der Offensive mangelte, stellten die Gäste die Weichen auf Sieg, indem sie ihre drei klaren Torchancen im zweiten Durchgang sämtlich nutzten. Nach dem Doppelschlag durch Johannes Brendle (56.) und Genti Krasniqi (59.) musste sich die KSC-Elf kräftig schütteln und fing sich dann Brendles zweiten Treffer ein, als die Abwehrspieler den Ball nicht aus der Gefahrenzone bekamen (68.).

Peter Schmöller brachte Kirchheim nach einem Freistoß von Niklas Karlin per Kopf auf 2:4 heran (77.), doch als ein weiterer Kopfball des Angreifers nach Flanke von Sebastian Zielke knapp am Kasten vorbeistrich (84.), war die Partie endgültig entschieden. (GUIDO VERSTEGEN)

Kirchheimer SC – SV Bruckmühl 2:4 (1:1)

Kirchheim: Babic - Hert, Maiberger (90. Ofenstein), Bachleitner (90.+1), Zielke - Zabolotnyi, Wilms, Karlin - Özdemir (60. Branco De Brito), Schmöller, Vitzthum (73. Kraus).

Tore: 1:0 Vitzthum (23.), 1:1 Stannek (33.), 1:2 Brendle (56.), 1:3 Krasniqi (59.), 1:4 Brendle (68.), 2:4 Schmöller (77.).

Schiedsrichter: Paulina Koch (TSV Kottern) – Zuschauer: 120.