Kirchheimer SC findet kein Mittel gegen Seriensieger Bruckmühl "Es war zu ruhig"

Weil Chefcoach Steven Toy wegen Corona fehlte, stand Co-Spielertrainer Jacobi diesmal an der Seitenlinie. Der 34-Jährige hatte sich nach seiner Corona-Infektion gerade noch rechtzeitig freigetestet und vermisste den „letzten Touch“ bei seinen Schützlingen: „Die Mannschaft hat nicht genügend Feuer, nicht genügend Leidenschaft auf den Platz gebracht. Es war auch zu ruhig, da hat keiner so richtig Alarm gemacht.“

Dabei hatte alles so gut angefangen: Einen weiten Einwurf von Andrii Hert verlängerte Peter Schmöller auf Max Vitzthum, und der Angreifer traf an seinem 20. Geburtstag zur Kirchheimer Führung (23.). Solche Szenen blieben aber selten: Die Platzherren hatten zwar deutlich mehr Ballbesitz, bissen sich aber an zwei tief gestaffelten, gut verschiebenden Ketten die Zähne aus und ließen sich ihrerseits in der Defensive überraschen.

Zunächst wurde Torschütze Gerhard Stannek bei seinem Ausgleichstreffer nicht entscheidend gestört (33.), dann musste KSC-Keeper Ivan Babic zweimal retten (35./38.). Während es den Kirchheimern auch nach der Pause an Durchschlagskraft in der Offensive mangelte, stellten die Gäste die Weichen auf Sieg, indem sie ihre drei klaren Torchancen im zweiten Durchgang sämtlich nutzten. Nach dem Doppelschlag durch Johannes Brendle (56.) und Genti Krasniqi (59.) musste sich die KSC-Elf kräftig schütteln und fing sich dann Brendles zweiten Treffer ein, als die Abwehrspieler den Ball nicht aus der Gefahrenzone bekamen (68.).