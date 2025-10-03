Kirchheimer SC feiert Pflichtsieg gegen SVN München dank Sako-Hattrick

Vor nur 40 Zuschauern erzielt Luis Sako drei Tore, doch trotz des 5:1 bleibt bei Kirchheim nach dem Spiel gegen den Tabellenletzten Skepsis.

Ihre Pflichtaufgabe haben die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC erledigt, doch von einer Kür ist trotz des deutlichen 5:1 gegen den SVN München nichts zu sehen gewesen. Selbst der Hattrick von Luis Sako vermochte die 40 Unentwegten auf den Rängen nur kurz zu erwärmen, weil er unter tatkräftiger Unterstützung des Aufsteigers zustande kam. „Über die Art und Weise kann man vielleicht reden, wir können gerade in der Abwehr einiges besser machen – aber letztlich gewinnen wir auch in der Höhe verdient“, sagte Steven Toy. Es war kalt, ungemütlich und spät, der Platz war in schlechtem Zustand, doch etwas mehr Esprit wünschte sich sicher auch Kirchheims Trainer – gerade angesichts der anstehenden Aufarbeitung des 2:5 in Kastl.

Dabei ging es sehr gut los aus Sicht des KSC. Ein Ballgewinn per Grätsche von Jan Köhler und dessen anschließendes Hacken-Zuspiel auf Leon Reilhac leitete die Situation ein, die zum Strafstoß und zum 1:0 führte. Reilhac kam im Zweikampf mit Julien Santana-Mielke zu Fall, Peter Schmöller verwandelte vom Punkt (3.). „Sehr fragwürdige Entscheidung“, sagte SVN-Coach Gökhan San, „ein klarer Elfmeter“, befand Steven Toy.

Obwohl die Kirchheimer recht tief standen und den Gästen aus Neuperlach über den gesamten Platz hinweg viel Raum ließen, kam der Tabellenletzte allenfalls aus Standards heraus zu Aktionen im gegnerischen Strafraum. Bis zur Halbzeitpause blieb es bei einem Weitschuss von Baldwin Wilson (14.) – der strich knapp am Tor vorbei.

Die KSC-Elf nutzte ihrerseits immer wieder mal die Lücken in der SVN-Defensive zu Steilpässen in die Spitze: Luis Sako hatte da gleich zweimal allein vor Torwart Niklas Leitermann das 2:0 auf dem Fuß (13./17.). Das fiel in der 34. Minute: Ein Sako-Freistoß von links verwirrte die Abwehr der Gäste, und Reilhac war der Nutznießer.

Gleich nach Wiederbeginn bettelte die Heimelf förmlich um das Gegentor. Ishaq Khalil verzog (47.), Edward Johnson schoss knapp vorbei (49.), und Santana-Mielke bestrafte die Passivität. „Da hatten wir eine kleine Zitterphase“, sagte KSC-Coach Toy, der bald wieder jubeln durfte. Luca Mauerer vergab seine Chance noch zu hektisch (53.), und Sako machte binnen einer Viertelstunde alles klar. Erst wehrte Matthias Ecker im SVN-Strafraum einen Klärungsversuch von Kerem Tokdemir zu Peter Schmöller ab, der bediente Sako, und der schob ein (57.). Dann traf Besart Murtezi den Ball nicht richtig, und Reilhac bediente Sako (60.). Schließlich schoss Keeper Leitermann Lenny Gremm am Strafraum an, und Sako lief allein aufs Tor zu (71.).