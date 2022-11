Kirchheimer SC feiert Coup beim forschen Aufsteiger KSC revanchiert sich in Forstinning für Hinspielpleite

„Kompliment an das gesamte Team!“, freut sich Steven Toy über den Coup beim forschen Aufsteiger. Kirchheims Spielertrainer hatte seine Startformation im Vergleich zur Vorwoche nur auf einer Position verändert – Marinus Bachleitner rückte für Ricardo Jacobi in die Innenverteidigung – und erlebte einen konzentrierten Auftritt seiner Elf auf Kunstrasen: „Wir hatten richtig Bock zu verteidigen und richtig Bock, Tore zu schießen.“

Anders als beim ärgerlichen 2:2 in Holzkirchen blieb seine Elf fokussiert, gab die Führung diesmal nicht auf der Zielgeraden aus der Hand. Die Kirchheimer schlugen den bisherigen Tabellenvierten vor allem auch mit großer Disziplin in der Defensive. So geriet das KSC-Tor im Prinzip nur einmal richtig in Gefahr, als ein VfB-Akteur auf dem Boden lag, die Kirchheimer auf den Pfiff des Schiedsrichters warteten und Forstinnings Abdullah Aynaci fast von der Mittellinie getroffen hätte (54.). Der Ball flog über Torwart Martin Egner hinweg und landete neben dem Kasten.