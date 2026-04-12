Kirchheimer SC erkämpft sich ein 2:2 beim TSV Murnau

Dezent umarmt wird der Kirchheimer Leon Reilhac (im weißen Dress) hier von einem Spieler des TSV Murnau. – Foto: Markus Nebl

Der Kirchheimer SC zeigte eine couragierte Leistung beim Aufstiegsaspiranten. Trainer Steven Toy lobte das Engagement seiner Mannschaft.

Mit einem couragierten Auftritt und ein bisschen Glück in der einen oder anderen Szene haben sich die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC bei Aufstiegsaspirant TSV Murnau ein 2:2-Unentschieden erkämpft. „Es hat von A bis Z alles gepasst. Schon beim Aufwärmen war zu spüren, dass die Mannschaft wie von mir gefordert den Schalter umlegt“, sagte der Kirchheimer Trainer Steven Toy, der sich zuletzt deutlich mehr Engagement von seiner Truppe gewünscht hatte.

Bei schönstem Sonnenschein und vor rund 350 Zuschauern entwickelte sich ein intensives Duell, das für die Gäste in der ersten Halbzeit durchaus einige Hürden bereithielt. So mussten Peter Schmöller (16., vermutlich Zerrung) und Thomas Branco De Brito (30., Vorsichtsmaßnahme wegen muskulärer Probleme) frühzeitig raus. Zudem brauchten die Gäste nach nur einem Training auf dem heimischen Rasenplatz und bei ihrem ersten Punktspiel auf Rasen seit Ende der Winterpause tatsächlich ein bisschen, um sich zurechtzufinden.

Die Gastgeber erwischten den besseren Start, ließen in Person von Bastian Adelwart zwei gute Freistoßchancen liegen (12., 21.) und gingen dann durch den Mittelfeldspieler in Führung: Seine Hereingabe von der linken Seite segelte über KSC-Keeper Nicolas Beilhardt hinweg ins entlegene lange Eck (25.). Beilhardt verhinderte kurz darauf gegen Fabian Erhard das mögliche 0:2 (28.). Die Gäste hatten bis dahin nur einen harmlosen 30-Meter-Schuss von Branco De Brito als Torannäherung zu verzeichnen (19.), erzielten aber nach einer schönen Kombination den Ausgleich. Der diesmal als Innenverteidiger aufgebotene Luis Sailer Fidalgo fand auf der linken Seite den startenden Leon Reilhac, und der bediente den allein gelassenen Torschützen Roman Prokoph (33.).

Nach der Pause vergab die Heimelf zwei hochkarätige Chancen. Erst schoss Tizian Schatto bei seiner Direktabnahme aus sieben Metern übers Tor (64.), dann hob auch Jannis Braun den Ball nach feinem Doppelpass mit Michael Moser allein vor Beilhardt über den Kasten (80.). Die ansonsten gut verteidigenden und klug konternden Gäste verbuchten zwei aussichtsreiche Abschlüsse durch Prokoph (59., 86.), ehe sich Luis Sako nach öffnendem Pass von Luca Mauerer auf der linken Seite behauptete und den Ball ins lange Eck schob (85.). Auf Vorarbeit von Sanel Dacic erzielte der in der Mitte einlaufende Adelwart kurz darauf auch das 2:2 (89.).

TSV Murnau – Kirchheimer SC 2:2 (1:1). Kirchheimer SC: Beilhardt – Zielke, Bachleitner, Sailer Fidalgo, Ecker – Branco De Brito (30. Sako), Köhler, Benrabh (77. Flohrs) – Reilhac (86. Wilms), Schmöller (16. Mauerer), Prokoph (87. Ereiz). Tore: 1:0 Adelwart (25.), 1:1 Prokoph (33.), 1:2 Sako (85.), 2:2 Adelwart (89.). Gelb-Rote Karten: Mühlbauer (Murnau, 90.+4), Köhler (90.+5). Schiedsrichter: Yanick Furnier (Polizei SV Augsburg). Zuschauer: 350.