Kirchheimer SC ergattert Punkt mit Schlusspfiff

Wenn der Gegner richtig stark war, dann fühlen sich auch Unentschieden wie Siege an. Und diesmal war der Kirchheimer Cheftrainer Steven Toy richtig happy mit dem 1:1 (0:0) gegen den TSV 1860 Rosenheim: „Wir hatten genau einen einzigen Torschuss und der war drin.“ Genau genommen hatte man den besonderen Torschuss auch erst in der 90. Minute.

1860 Rosenheim hat noch ein Nachholspiel und war vor dem Besuch in Kirchheim deshalb so ein bisschen der gefühlte Tabellenführer und die Mannschaft der Stunde. Nach dem Spiel wussten die 150 Zuschauer auch, warum man den Gast aus dem Oberland für die Meisterschaft massiv auf der Rechnung haben muss. Rosenheim lebt nicht mehr von einer starken Offensive, schnellen Kontern und ein bisschen Unterstützung des Fußballgottes. In Kirchheim machte man ein superstarkes Spiel mit einer sehr jungen, technisch starken Mannschaft. In der zweiten Halbzeit brauchte es eine Großtat des Kirchheimer Torwart Sebastian Kolbe, um das wohl vorentscheidende 0:2 zu verhindern.

Trainer Steven Toy wollte die Fast-Niederlage aber nicht an der Klasse des Gegners festmachen. Dazu kamen natürlich noch fehlende Offensiv-Granaten wie Korbinian Vollmann oder Roman Prokoph. Eigentlich war Peter Schmöller verletzt und wurde dann aber doch noch in der 72. Minute gebracht. Er hatte gegen die Rosenheimer Mannschaft dann die Lufthoheit und konnte immer wieder lange Bälle verlängern. Aus den Aktionen entstanden aber weiterhin keine Torchancen und nichts deutete auf eine heiße Schlussoffensive hin. Rosenheim machte keine Fehler und ließ sich nicht aus der Ordnung bringen. Als das Spiel dann schon so gut wie vorbei war, gab es aber doch noch diesen einen Moment. Marco Flohrs fand mit einem Steckpass durch die Abwehr Luca Mauerer und der vollstreckte freistehend. „Vielleicht hatten wir jetzt einmal da Glück, das uns bei vielen vergebenen Chancen der letzten Wochen gefehlt hat“, sagte später Steven Toy über den späten Dusel und den glücklichen Punkt. In der Tabelle bleibt man damit einigermaßen mit Tuchfühlung nach oben, macht aber nicht die großen Sprünge. (nb)

Kirchheimer SC – TSV 1860 Rosenheim 1:1 (0:0). KSC: Kolbe, Fidalgo, Ereiz, Gremm (72. Reilhac), Zielke, Sako (85. Tesfaye), Zabolotnyi (72. Schmöller), Benrabh (59. Rädler), Mauerer, Karlin (59. Flohrs), Schneider. Tore: 0:1 Tutic (57.), 1:1 Mauerer (90.+1). Schiedsrichter: Felix Haggenmüller (Wiggensbach) – Zuschauer: 150.