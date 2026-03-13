Kirchheimer SC: Energisch und ausgefuchst auftreten bei Haching-Talenten

In den Startlöchern: Der lange verletzte Denis Zabolotnyi kehrt vermutlich in den Kader zurück. – Foto: Dieter Michalek

Nach der 0:6-Pleite in Grünwald und dem 5:3 gegen Aubing gastiert der Kirchheimer SC beim Tabellenzweiten. Für Trainer Toy ist es ein besonderes Spiel.

Angesichts der 0:6-Pleite beim TSV Grünwald wollen sich die Fußballer des Kirchheimer SC bei einem anderen Landesliga-Spitzenteam besser präsentieren und beim Tabellenzweiten SpVgg Unterhaching II (Sonntag, 14 Uhr) an die beim 5:3 gegen den SV Aubing gezeigte Leistung anknüpfen. „Wir haben es da gerade in der zweiten Halbzeit gut gemacht, die Räume im Zentrum besser geschlossen und mehr Ballgewinne gehabt“, sagt Trainer Steven Toy, der genau diese „super Energie“ erneut von seiner Elf sehen will.

Inwiefern die Kirchheimer, das sehr talentierte und spielstarke Team der Gastgeber tatsächlich stressen können, muss sich noch zeigen. Toy: „Wir müssen auf jeden Fall noch ausgefuchster sein in einigen Situationen und auch die Standards besser verteidigen.“ Aber: Im ersten Liga-Spiel unter dem neuen Trainer Thomas Kasparetti kam der Aufstiegskandidat nicht über ein 0:0 gegen Schlusslicht SVN München hinaus. Und nach dem 2:1 im zuletzt im Topspiel gegen den FC Schwabing sprach Kasparetti von einem „Arbeitssieg“. Der Ex-Co von Sandro Wagner beim FC Augsburg löste Robert Rakaric ab und ist damit der sechste Coach, der die Hachinger Jungspunde in dieser Saison mindestens eine Partie betreute.

Im Hinblick auf das Personal gibt es im Kirchheimer Kaden so einige Fragezeichen. Der lange verletzte Denis Zabolotnyi und der zuletzt fehlende Sebastian Kolbe kehren vermutlich in den Kader zurück. Jan Köhler musste das Training wegen muskulärer Probleme abbrechen und fehlt damit genauso wie die angeschlagenen Korbinian Vollmann und Niklas Karlin. Auch der Einsatz von Peter Schmöller ist nicht gesichert.

Bei der 1:3-Heimniederlage im Hinspiel weilte Chefcoach Toy im Kurzurlaub und wurde durch Co-Trainer Vollmann vertreten. Jetzt bekommen die beiden noch einmal die Gelegenheit, gegen eine Mannschaft aus ihrem früheren Klub erfolgreicher aufzutreten, bevor sie den KSC am Ende der Saison verlassen. Der 37 Jahre alte Toy war von der U16 an bis 2009 (Regionalliga) für die Hachinger aktiv, der 32-jährige Vollmann spielte für die Hachinger F-Jugend und in der Saison 2011/2012 fürs Drittliga-Team, in der U19-Bundesliga sowie für die Bayernliga-Elf. Eine wirkliche Reise in die Vergangenheit ist es allerdings nicht: Die Partie findet auf dem Kunstrasenplatz der Sportanlage des TSV Neuried statt. (guv)