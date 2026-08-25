Kirchheimer SC empfängt Moosinning: Torjäger Prokoph ist zurück

Ricardo Jacobi an der Seitenlinie des KSC. – Foto: Schmöller/FuPa

Nach drei Spielen ohne Sieg trifft der Kirchheimer SC am Dienstag auf den punktgleichen FC Moosinning. Roman Prokoph kehrt aus dem Urlaub zurück und soll die zuletzt vermisste Torgefahr bringen.

„Wir haben in Murnau zu viel zugelassen, dem Gegner zu viele kleine Geschenke gemacht und im Spiel nach vorne im entscheidenden Moment zu selten die richtige Entscheidung getroffen“, sagte Kirchheims Spielertrainer Maximilian Riedmüller mit Blick auf das 0:3 bei Spitzenreiter TSV Murnau: „Aber wir sind trotz der zwei Niederlagen am Stück (gegen den ESV Freilassing gab es daheim ein 2:7, Anm. d. Red.) nicht aus der Spur.“ Denn sein Team mache immer noch sehr viele Dinge sehr richtig, der betriebene Aufwand führe allerdings nicht immer zum entsprechenden Ertrag.

Duell auf Augenhöhe: Die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC erwarten am Dienstag (19.30 Uhr) den punktgleichen FC Moosinning und wollen nach drei Spielen ohne Dreier wieder auf den Erfolgsweg zurückkehren. Aufsteiger Moosinning unterlag nach Siegen gegen den SSV Eggenfelden (1:0) und beim FC Wacker München (4:1) zuletzt beim Nachbarn VfB Hallbergmoos mit 0:3. Für beide Mannschaften geht es darum, erst einmal ihren Platz in der oberen Tabellenhälfte zu verteidigen.

Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass die KSC-Elf in Murnau jene Torgefahr vermissen ließ, die sie noch gegen Freilassing ausgezeichnet hatte – auch wenn man da bei ihren zahlreichen Gelegenheiten „einfach nicht die Hütte getroffen“ habe, wie es Co-Trainer Ricardo Jacobi formulierte. Das soll sich im Spiel gegen Moosinning möglichst wieder ändern, und da hilft es sehr, dass Roman Prokoph (vier Treffer) ebenso wie Ajoscha Kollmann aus dem Urlaub zurück ist und als weitere Offensiv-Option neben Peter Schmöller (drei Treffer) zur Verfügung steht.

Zumindest in der jüngsten Vergangenheit ging es in den Duellen zwischen dem Kirchheimer SC und dem FC Moosinning – mit Antonijo Prgomet (Saison 2023/2024) und Abdelaziz Abdane (2014 bis 2016) tragen zwei Ex-KSCler das FC-Trikot – nicht um Punkte. Die letzten Testspiele liegen acht Jahre (3:2 für Moosinning) respektive 13 Jahre zurück (2:0 für Kirchheim).