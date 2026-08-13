Kirchheimer SC empfängt Freilassing – und will Murnau auf den Fersen bleiben

Der Tabellenzweite trifft am Freitag auf den Dritten. Kurios: Freilassing kassierte in allen fünf Spielen entweder null Tore – oder schoss selbst keins.

Es ist erst das sechste Saisonspiel, es ist also nur eine Momentaufnahme, und doch geht es für die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC darum, im Flow zu bleiben – und mit einem Heimsieg gegen den ESV Freilassing (Freitag, 19.30 Uhr) dem Spitzenreiter TSV Murnau auf den Fersen zu bleiben. Beide Mannschaften formulierten ihre Ziele mit Blick auf diese Spielzeit vorsichtig: Während der Kirchheimer Spielertrainer Maximilian Riedmüller nur ganz allgemein davon sprach, das verjüngte Team weiterentwickeln zu wollen, strebt der Vorjahres-Zwölfte Freilassing den Klassenerhalt in der Landesliga Südost an.

Wir erwarten einen sehr, sehr starken Gegner, schauen aber trotzdem wieder auf uns.

Maximilian Riedmüller, Spielertrainer des Kirchheimer SC

Jetzt kommt die Elf des neuen Chefcoachs Goran Roksandic – dessen Vorgänger Albert Deiter hatte sich nach vielen Jahren beim ESV verabschiedet – als Tabellendritter und angesichts des jüngsten 3:0-Erfolges über den hoch gehandelten VfB Hallbergmoos mit breiter Brust zum Rangzweiten. Kurios: In allen fünf bisherigen Partien stand die Null; bei seinen beiden Niederlagen blieb der ESV ohne eigenen Treffer.

„Wir erwarten einen sehr, sehr starken Gegner, schauen aber trotzdem wieder auf uns“, sagte Maximilian Riedmüller: „Wir müssen unsere Tugenden auf den Platz bringen, und wir wissen, wo wir uns verbessern müssen – insbesondere bei den Standards und bei der Chancenverwertung.“ Für den KSC steht erst eine Niederlage zu Buche (0:3 gegen Türkgücü München), seit drei Partien ist das Team ungeschlagen. Das 2:2 beim SV Aubing sei abgehakt, so Riedmüller, alle seien guter Dinge, wieder erfolgreich sein zu können: „Aber es geht nur, wenn wir alle an einem Strang ziehen und uns eben auch belohnen.“

Die Kirchheimer müssen weiterhin auf Luca Mauerer (verletzt) und Marco Flohrs (Urlaub) verzichten, dafür ist der zuletzt privat verhinderte Denis Zabolotnyi wieder dabei. Außerdem kehren die Urlauber Sami Benrabh und Jan Köhler aus den Ferien zurück, während er zuletzt kränkelnde Can Ritter auf dem Weg der Besserung ist.

„In Summe sind wir also wieder ein bisschen besser aufgestellt. Nichtsdestotrotz dürfen wir nicht vergessen, dass wir es auch in Aubing sehr ordentlich gemacht haben und grundsätzlich nicht so viel verändern müssen – auch wenn es da leider nicht zu drei Punkten reichte“, sagte Riedmüller. In jedem Fall hat der KSC-Coach wieder ein paar personelle Optionen mehr und kann entsprechend nachlegen.