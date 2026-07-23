Kirchheimer SC empfängt Bayernliga-Absteiger Türkgücü München

Phil Appelt schließt sich nach fünf Jahren im US-amerikanischen College-Fußball dem Kirchheimer SC an. – Foto: Privat

Der Kirchheimer SC trifft am Freitag auf den Titelkandidaten. Türkgücü verlor zum Auftakt 0:1 gegen Hallbergmoos.

Zweites Saisonspiel, zweiter Auftritt vor eigenem Publikum: Wenn die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC an diesem Freitag (19.30 Uhr) den gefühlt von der gesamten Konkurrenz zum Titelkandidaten Nummer eins auserkorenen Bayernliga-Absteiger Türkgücü München empfangen, dann wollen sie so gut wie eben möglich ganz bei sich bleiben und ihr Ding machen.

Co-Trainer Ricardo Jacobi hat Türkgücü zwei Tage nach dem erfolgreichen KSC-Auftakt beim 1:0 gegen den SB Chiemgau Traunstein zwar genau beobachtet und von der 0:1-Niederlage gegen den VfB Hallbergmoos wichtige Eindrücke mitgebracht, doch Chefcoach Maximilian Riedmüller ist kein Fan davon, sich über Gebühr mit Stärken und Schwächen der Konkurrenz auseinanderzusetzen: „Zu viel Gegner-Analyse ist nicht gut, es reicht mitunter einige prägnante Fakten auszuarbeiten.“

Der Schritt gegen Traunstein habe Spaß gemacht, darauf könne man aufbauen, so Riedmüller. Dass Hallbergmoos beim Aufstiegsfavoriten drei Punkte entführte, nahm der 38-Jährige mit gemischten Gefühlen zur Kenntnis: „Türkgücü wird daran interessiert sein, die Niederlage schnell vergessen zu machen – die Mannschaft wird entsprechend Gas geben, aber womöglich auch einen gewissen Druck verspüren, der hemmen kann.“

Mit Phil Appelt haben die Kirchheimer noch einen Neuzugang verpflichtet: Der 24-Jährige arbeitete zuletzt in Berlin, ist aber gerade dabei, sich beruflich wie privat in Richtung München zu verändern. Der Mittelfeldspieler plante unmittelbar vor dem größten Umzugsstress seine sportliche Zukunft in Bayern – nach fünf Jahren im US-amerikanischen College-Fußball, genauer gesagt in Oklahoma, Iowa und zuletzt Virginia.

Dort weilte er nicht, um an einer möglichen Profi-Karriere zu basteln, sondern studierte Management und Psychologie. „Bei meinen Anfragen habe ich mich auf das Münchner Umfeld und auf die Landesliga konzentriert.“ Gleich der erste Kontakt war von Erfolg gekrönt. Ein Anruf bei Kirchheims Co-Trainer Jacobi, ein erstes Probetraining und eine schnelle Entscheidung aus dem Bauch heraus. „Ich habe mich sofort wohlgefühlt“, sagte Appelt, der demnächst dann auch spielberechtigt ist. (guv)