Kirchheimer SC: Drei Angreifer melden sich zurück

Zum Hinrunden-Abschluss empfängt der Kirchheimer SC den starken TSV Wasserburg, der aktuell erster Verfolger von Spitzenreiter Unterhaching II ist.

Weil es beim VfB Hallbergmoos-Goldach eine 1:3-Niederlage setzte, blieb den Fußballern des Kirchheimer SC in der Vorwoche der Sprung unter die ersten Vier der Tabelle versagt, jetzt nimmt die Mannschaft einen neuen Anlauf und will die Hinrunde möglichst mit einem Heimsieg gegen den TSV Wasserburg (Freitag, 19.30 Uhr) abschließen.

Unser Ziel ist es jetzt, die 30-Punkte-Marke zu knacken, das wäre ein guter Abschluss.

Steven Toy (Trainer Kirchheimer SC)

„Unser Ziel ist es jetzt, die 30-Punkte-Marke zu knacken, das wäre ein guter Abschluss“, sagt Kirchheims Trainer Steven Toy, der „schon sehr gespannt“ ist auf das Duell mit dem Rangzweiten: „Das ist ein starker Gegner und eine erfahrene Truppe!“ Zuletzt trennten sich die Wasserburger eine Woche nach dem blamablen 2:2 beim abgeschlagenen Schlusslicht SVN München auch daheim vom FC Schwabing mit einem Unentschieden (1:1) und ließen dabei jede Menge Torchancen ungenutzt. „Wasserburg war bis jetzt, was die Spielanlage und die Präzision in den einzelnen Aktionen angeht, unser stärkster Gegner dieser Saison“, wurde Schwabings Coach Steven Zepeda bei Online-Portal fussball-vorort.de zitiert.

Nicht umsonst ist die Mannschaft von Florian Heller aktuell der erste Verfolger von Spitzenreiter SpVgg Unterhaching II. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass der Rückstand auf die Hachinger bereits neun Punkte beträgt und dass der Achte Kirchheim seinerseits nur drei Zähler schlechter dasteht. „Wir müssen die Fehler im Spielaufbau vermeiden und so die Pässe in die Tiefe verhindern“, baut Steven Toy darauf, dass seine Schützlinge aus dem Hallbergmoos-Spiel die richtigen Lehren ziehen. „Wir stellen uns bestimmt nicht hinten rein, aber wir werden erst einmal aufpassen, dass wir kein Gegentor kassieren. Vorne bekommen wir sicherlich unsere Chancen.“ Mit Korbinian Vollmann, Peter Schmöller und Roman Prokoph kehren drei Offensivkräfte in den Kirchheimer Kader zurück.

Neben Mittelfeldspieler Denis Zabolotnyi – er fällt länger aus – mussten auch Torwart Sebastian Kolbe und Außenverteidiger Sebastian Zielke in Hallbergmoos verletzt raus. Während Zielke vermutlich rechtzeitig wieder fit wird, stehen die Chancen auf einen Einsatz von Kolbe bei 50:50. „Seitlich am Sprintermuskel hat es bei ihm zugemacht“, erläuterte Toy: „Wir trainieren bei uns auf tiefem Boden, das mag auch der Grund für die muskulären Probleme bei dem einen oder anderen Spieler sein.“ Angesichts des Untergrunds auf der Anlage am Merowinger Hof geht der 37-Jährige davon aus, dass die Partie am Freitagabend „über die Zweikämpfe entschieden“ wird. (guv)

Voraussichtliche Aufstellung: Kolbe (Beilhardt) – Zielke, Bachleitner, Schneider, Sailer Fidalgo – Köhler, Benrabh, Mauerer – Sako, Schmöller, Reilhac