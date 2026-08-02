Kirchheimer SC dreht 0:1 in 4:1 – Schmöller trifft nach verschossenem Elfer

Der Kirchheimer SC hat gegen den FC Schwabing mit 4:1 gewonnen. Peter Schmöller glich nach verschossenem Handelfmeter im Nachschuss aus und drehte das Spiel wenig später zum 2:1.

Die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC haben da weitergemacht, wo sie unter der Woche beim 4:2 in Unterföhring aufgehört haben und landeten einen ungefährdeten 4:1-Sieg gegen den FC Schwabing. „Es hat mir schon sehr gut gefallen, wie die Mannschaft das Ganze angegangen ist und die Dinge umgesetzt hat. Das 0:1 stellte dann das Spiel auf den Kopf, aber wir sind zurückgekommen“, sagte ein zufriedener Spielertrainer Maximilian Riedmüller.

Die Gastgeber nahmen vom Anpfiff weg das Heft in die Hand, diktierten das Geschehen auf dem Platz und erarbeiteten sich bei reichlich Ballbesitz die ersten Torchancen. Den ersten Treffer der Partie bejubelten allerdings die Schwabinger, die durch Philipp Schuck überraschend in Führung gingen (24.).

Die Antwort der KSC-Elf ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Peter Schmöller scheiterte mit seinem Handelfmeter zwar zunächst an FC-Keeper Jonas Prier, doch der Nachschuss des Kirchheimer Angreifers saß (27.). Schmöller war es dann auch, der das Spiel wenig später mit seinem Tor auf Vorarbeit von Kerim Özdemir drehte (33.) – mit dem 2:1-Zwischenstand ging es in die Kabinen.

Auch nach der Pause hatten die Kirchheimer die Angelegenheit weiter im Griff, versäumten es allerdings, das Spiel früher zu entscheiden. Erst als die Gäste in der Schlussphase im Ringen um den Ausgleich mit der Umstellung auf ein 3-5-3 ein größeres Risiko eingingen, machten sie dank ihrer vielen hohen Ballgewinne den Sack zu. Roman Prokoph erzielte auf Vorarbeit des eingewechselten Can Ritter sein drittes Saisontor (82.), und der ebenfalls eingewechselte Sami Benrabh stellte nach Pass von Ritter den 4:1-Endstand her (84.).

Mit dem dritten Saisonsieg der Kirchheimer verabschiedete sich Raphael Schneider zum Studium in die USA. Der 20-Jährige war 2025 von der U19 der SpVgg Unterhaching zum KSC zurückgekehrt, den er nach der U14 verlassen hatte. Riedmüller: „Mit Raphael verlieren wir einen sehr starken Innenverteidiger, wir wünschen ihm nur das Beste!“

Mittelfeldspieler Niklas Karlin stand am Freitagabend nach langer Verletzungspause und seinem Kurzeinsatz in Unterföhring erstmals seit Februar in der Startelf und machte kurz nach dem Seitenwechsel für den wieder genesenen Kapitän Denis Zabolotnyi Platz. „Niki hat einen Super-Job gemacht, und wir sind froh, dass er wieder zurück ist“, sagte Riedmüller über das Comeback des 30-Jährigen. (guv)

Kirchheimer SC – FC Schwabing 4:1 (2:1) Kirchheimer SC: Riedmüller – Wimmer (82. Branco De Brito), Bachleitner, Schneider, Flohrs – Karlin (55. Zabolotnyi), Köhler (77. Benrabh) – Özdemir (63. Ritter), Schmöller (72. Appelt), Mauerer – Prokoph. Tore: 0:1 Schuck (24.), 1:1 Schmöller (27.), 2:1 Schmöller (33.), 3:1 Prokoph (82.), 4:1 Benrabh (85.). Schiedsrichter: Stefan Krieger (TSV Hainsbach) – Zuschauer: 100