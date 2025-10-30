Kirchheimer SC: Dranbleiben so lange es geht

Trainer Steven Toy fordert maximale Einsatzbereitschaft, um gegen SB Chiemgau Traunstein wichtige Punkte im Aufstiegskampf zu sichern.

Nur drei Punkte Abstand sind es auf den zur Aufstiegsrelegation berechtigenden zweiten Tabellenplatz: Die Hinrunde hat für die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC sehr gut aufgehört, jetzt wollen sie genauso engagiert in die Rückrunde starten und dem 2:1 gegen Wasserburg möglichst einen Dreier gegen den SB Chiemgau Traunstein (Freitag, 19.30 Uhr) folgen lassen. „Wir dürfen uns jetzt nicht ausruhen. Bis zur Winterpause sind es noch lange fünf Wochen, und aus denen wollen wir so viel wie es eben geht herausholen“, sagt Steven Toy. Kirchheims Trainer kann sich sicher noch gut daran erinnern, wie seine Schützlinge nur eine Woche nach dem in langer Unterzahl erkämpften 1:0 gegen Murnau in Kastl mit 2:5 untergingen.

Damit das diesmal nicht passiert, hat er die Mannschaft noch einmal daran erinnert, „dass Erfolg kein Besitz ist, sondern das Ergebnis stetiger Investition“. Soll heißen: Bringt die Elf ihre 100 Prozent nicht auf den Platz, verlässt sie ihn eben auch ganz schnell mal als Verlierer. Das Hinspiel in Traunstein entschied der KSC mit 3:1 für sich und geht favorisiert in das zweite Duell, sollte aber gewappnet sein.

Schließlich hat der in Abstiegsgefahr schwebende Tabellen-15. mit dem 2:1 beim FC Schwabing ein Ausrufezeichen gesetzt. „Wir wissen aus eigener Erfahrung, wie schwer es ist, in Schwabing zu gewinnen“, zollt Toy der Leistung des Gegners Respekt und erwartet ein enges Spiel. Zumal die Traunsteiner beim Rangsiebten auch ohne ihre am Freitag letztmals Rot-gesperrten Angreifer Julian Höllen und Michael Steinbacher triumphierten. Allerdings müssen die personell ohnehin angeschlagenen Gäste in Kirchheim vermutlich auf Alessandro Discetti verzichten, der mit Verdacht auf einen Fingerbruch ausgewechselt werden musste.

KSC-Coach Toy baut darauf, dass der Sieg gegen Wasserburg („der hat natürlich gut geschmeckt“), bei seinen Akteuren neue Energie freigesetzt hat und ihnen Lust darauf macht, so lange wie möglich so weit oben wie möglich hinter der derzeit entrückten SpVgg Unterhaching II mitzuspielen. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Stammkeeper Sebastian Kolbe, der schon gegen Wasserburg von Nicolas Beilhardt vertreten worden war. Und auch Niklas Karlin fällt voraussichtlich aus – er hatte sich vor dem Spiel gegen Wasserburg beim Aufwärmen verletzt. Dafür steht der zuletzt beruflich verhinderte Marco Flohrs wieder im Aufgebot. (guv)

Voraussichtliche Aufstellung: Beilhardt – Zielke, Bachleitner, Schneider, Sailer Fidalgo – Mauerer, Vollmann, Köhler – Sako, Schmöller, Reilhac