Kirchheimer SC darf Heimspiel nicht auf Kunstrasen austragen

Der Bayerische Fußballverband beanstandet die Sicherheitsvorkehrungen und untersagt dem KSC den geplanten Platzwechsel beim Spiel gegen Karlsfeld.

Die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC wollen ihre Heimbilanz vor der Winterpause aufpolieren und gegen den TSV Eintracht Karlsfeld (Freitag, 19.30 Uhr) möglichst drei Punkte einfahren. In der Auswärtstabelle belegt der KSC gemeinsam mit dem TSV Grünwald den zweiten Platz hinter der SpVgg Unterhaching II. Vor eigenem Publikum schmerzte zuletzt das 0:1 gegen den SB Chiemgau Traunstein, weil die Last-Minute-Pleite den Sprung unter die aussichtsreichsten Haching-Verfolger verbaute. Nachdem in der Vorwoche beim SV Dornach ein 2:0-Erfolg heraussprang, nehmen die Kirchheimer jetzt einen erneuten Anlauf.

Angesichts des tiefen und schwer bespielbaren Hauptplatzes wollte der KSC diesmal auf dem Kunstrasenplatz antreten, unterrichtete den Gegner von seinem Vorhaben, und die Eintracht-Verantwortlichen erklärten sich einverstanden. „Das Wetter ist tagsüber gerade gut, aber die 15 Grad bringen nichts. Denn abends und nachts ist es so feucht, das verkraftet der ohnehin schon strapazierte Boden nicht“, befürwortete auch Kirchheims Trainer Steven Toy den Umzug auf den Kunstrasenplatz. Der Bayerische Fußballverband (BFV) stimmte dem Plan allerdings nicht zu. „Das dicke Seil, das wir jetzt um den Platz gespannt haben, findet der BFV als Sicherheitsvorkehrung nicht akzeptabel“, sagte Toy. Eine Variante könnte ein für Veranstaltungen geeignetes sogenanntes „Mannheimer Gitter“ oder auch eine mobile Lösung mit Pfosten und Ketten sein. „Wir kümmern uns darum, dass wir dann fürs nächste Heimspiel gegen den ESV Freilassing vorbereitet sind“, sagte Abteilungsleiter Christian Boche.

Der Tabellen-16. aus Karlsfeld hat bis dato 17 Zähler gesammelt, die Heimelf als Achter fast doppelt so viele (33). Doch die Bilanz der Kontrahenten in den zurückliegenden fünf Partien ist ausgeglichen (drei Siege, zwei Niederlagen), und Toy kann sich noch gut an das Hinspiel erinnern, als seine Elf mit dem 1:1 gut bedient war: „Da sind die Karlsfelder in der Schlussphase noch zweimal frei aufs Tor zugelaufen.“

Luis Sako muss wegen seines in der Vorwoche beim Spiel in Dornach erlittenen Mittelfußbruchs nicht operiert werden und fällt knapp sechs Wochen aus, Marko Ereiz (Cut unter dem Auge) kehrt vermutlich in die erste Elf zurück. Fraglich ist der Einsatz von Peter Schmöller (Rückenprobleme). (guv)

Voraussichtliche Aufstellung: Kolbe – Zielke, Ereiz, Schneider, Sailer Fidalgo – Flohrs, Vollmann, Köhler – Mauerer, Schmöller (Prokoph), Reilhac