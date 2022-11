Kirchheimer SC: Coup beim forschen Aufsteiger Kirchheimer SC revanchiert sich in Forstinning für Hinspielpleite

Luft nach oben und Luft nach unten: Die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC haben sich nach dem souveränen 3:0-Erfolg beim forschen Aufsteiger VfB Forstinning auf den sechsten Platz vorgeschoben.

Kirchheim – Der Kirchheimer SC revanchierte sich beim VfB Forstinning für die 1:2-Niederlage zum Saison-Auftakt, startete somit furios in die Rückrunde und lieferte die perfekte Vorlage für den anschließenden Mannschaftsabend mit gemeinsamem Essen und Club-Besuch.

„Kompliment an das gesamte Team!“, freut sich Steven Toy über den Coup beim forschen Aufsteiger. Kirchheims Spielertrainer hatte seine Startformation im Vergleich zur Vorwoche nur auf einer Position verändert – Marinus Bachleitner rückte für Ricardo Jacobi in die Innenverteidigung – und erlebte einen konzentrierten Auftritt seiner Elf auf Kunstrasen: „Wir hatten richtig Bock zu verteidigen und richtig Bock, Tore zu schießen.“

Anders als beim ärgerlichen 2:2 in Holzkirchen blieb seine Elf fokussiert, gab die Führung diesmal nicht auf der Zielgeraden aus der Hand. Die Kirchheimer schlugen den bisherigen Tabellenvierten vor allem auch mit großer Disziplin in der Defensive. So geriet das KSC-Tor im Prinzip nur einmal richtig in Gefahr, als ein VfB-Akteur auf dem Boden lag, die Kirchheimer auf den Pfiff des Schiedsrichters warteten und Forstinnings Abdullah Aynaci fast von der Mittellinie getroffen hätte (54.). Der Ball flog über Torwart Martin Egner hinweg und landete neben dem Kasten.

Obendrein machten die Kirchheimer auch im Angriff mächtig Wirbel. Luca Mauerer hatte seine Farben nach einem Einwurf von Thomas Branco De Brito und einer Flanke von Alessandro Cazorla per Kopf in Führung gebracht (24.). Forstinnings schwungvoller Start in die zweite Halbzeit erlebte ein jähes Ende, als Alessandro Cazorla nach Zuspiel von Mauerer zunächst aus 16 Metern ins lange Eck traf (48.) und wenig später nach Vorarbeit von Korbinian Vollmann sein zehntes Saisontor (56.). Der gut aufgelegte VfB-Keeper Marko Susac verhinderte weitere Gegentreffer, rettete unter anderem gegen den allein auf ihn zulaufenden Vollmann (79.). (GUIDO VERSTEGEN)

VfB Forstinning - Kirchheimer SC 0:3 (0:1)

Kirchheim: Egner - Branco De Brito (53. Hert), Maiberger, Bachleitner, Zielke - Schmöller (62. Huskic), Zabolotnyi (82. Flohrs), Vollmann - Özdemir (78. Murga), Cazorla, Mauerer (70. Wilms)

Tore: 0:1 Mauerer (24.), 0:2 Cazorla (48.), 0:3 Cazorla (56.) - Schiedsrichter: Großmann (SpVgg Weigendorf) - Zuschauer: 125.