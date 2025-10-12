Kirchheimer SC besiegt Schwabing und beendet deren Serie

Mit dem Auswärtssieg gegen FC Schwabing sichert sich Kirchheim Platz sechs und fügt den Münchnern die erste Heimniederlage zu.

Die Fußballer des Kirchheimer SC haben dem FC Schwabing die erste Heimniederlage der Saison beigebracht und sich so auf Platz sechs der Landesliga-Tabelle vorgeschoben. Nach starkem Beginn der Münchner mit ersten Torchancen steigerten sich die Gäste nach der Pause und verdienten sich so den Coup beim jetzt nur noch einen Punkt besser dastehenden Rangvierten.

Der erwischte den besseren Start: Nach einer feinen Kombination landete der Ball über Philipp Schuck bei Bendix Kruse, und der erzielte mithilfe beider Innenpfosten das frühe 1:0 (9.). Dann durfte sich Schwabings Angreifer Giacinto Sibilia gegen die offenbar noch nicht wache Gäste-Defensive versuchen. Zunächst fiel sein Kopfball zu unplatziert aus (16.), dann scheiterte er in aussichtsreicher Position zweimal an Kirchheims Keeper Sebastian Kolbe (19./22.). Die Kirchheimer Luis Sako (31.) und Luca Mauerer (36.) näherten sich in der an Torchancen armen Begegnung vor dem Wechsel immerhin noch mit zwei Abschlüssen dem gegnerischen Kasten an.

„Wir hatten über das gesamte Spiel hinweg mehr Ballbesitz, haben aber erst nach der Pause auch etwas daraus gemacht – weil wir klarer und zielstrebiger agiert haben“, sagte Kirchheims Trainer Steven Toy. Dass Peter Schmöller kurz nach Wiederanpfiff einen an Mauerer verschuldeten Foulelfmeter verwandelte, spielte den Gästen sicher in die Karten (49.). Und als der Angreifer wenig später auf Vorarbeit von Mauerer das 2:1 folgen ließ (57.), taten sich der KSC-Elf auf dem schwer bespielbaren Geläuf mehr Räume auf. Schwabing riskierte nun mehr, konnte die gegnerische Abwehr mit ihren vielen in die Spitze geschlagenen Chipbällen nicht aus der Ruhe bringen. Im Gegenteil – Schmöller hatte noch die dicke Chance zum 3:1 auf dem Fuß (64.), und kurz vor Schluss besorgte das der eingewechselte Lenny Gremm. Erneut hatte sich der auffällige Mauerer auf Außen durchgesetzt und so seinen dritten Assist geliefert (89.). Schwabings Torwart Julian Disterer machte dabei keine allzu glückliche Figur: Er stand bei dem KSC-Konter ohnehin schon weit vor seinem Kasten, lief noch ein Stückchen raus und dann fatalerweise wieder zurück. Gremm hatte so freie Bahn.

Wie schon beim 2:5 in Kastl zeigten die Kirchheimer in den beiden Halbzeiten zwei grundverschiedene Gesichter – und hatten diesmal das bessere Ende für sich. Toy: „Als wir nicht mehr so kompliziert gespielt und eben auch schneller geflankt haben, lief es für uns.“

FC Schwabing – Kirchheimer SC 1:3 (1:0) Kirchheimer SC: Kolbe – Zielke, Bachleitner, Schneider, Sailer Fidalgo – Köhler (90. Ereiz), Mauerer, Benrabh (80. Ecker) – Sako (86. Wilms), Schmöller (78. Prokoph), Reilhac (70. Gremm) Tore: 1:0 Kruse (9.), 1:1 Schmöller (49., Foulelfmeter), 1:2 Schmöller (57.), 1:3 Gremm (89.) Schiedsrichter: Fabian Birkmeier (SV Niederleierndorf) Zuschauer: 100