Kirchheim will nach fünf sieglosen Spielen gegen Kastl die Wende

Die Kirchheimer haben im Hinspiel eine 2:5-Pleite kassiert. Jetzt soll beim ersten Rasen-Heimspiel des Jahres endlich wieder ein Sieg her.

Fünf Spiele in Serie ohne Sieg – das haben die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC in dieser Saison bisher noch nicht erlebt. Daher wollen Trainer und Mannschaft alles daransetzen, um beim ersten Rasen-Heimspiel seit Ende der Winterpause (Freitag, 19.30 Uhr) als Gewinner vom Platz zu gehen. Gegen die Gäste vom TSV Kastl hat die KSC-Elf zudem noch etwas gutzumachen: Denn im Hinspiel quittierte sie nach einer enttäuschenden zweiten Halbzeit eine 2:5-Pleite.

Die Jungs haben, denke ich, auch gemerkt, dass nur Vollgas-Fußball wirklich Spaß und Sinn macht.

Steven Toy (Trainer Kirchheimer SC)

Die Landesliga-Bilanz der beiden Teams mit einem Erfolg mehr in den sieben Duellen ohne ein einziges Remis spricht gerade so für den TSV. Wie der Gastgeber (45 Punkte) hat Kastl (40) in den noch verbleibenden fünf Partien nichts mehr zu gewinnen oder zu verlieren, braucht nur noch einen Zähler, um dem Abstieg ganz sicher zu entrinnen. Anders als die Kirchheimer hat der Zehnte zuletzt zweimal gewonnen – am Dienstag sogar mit 3:1 gegen den Dritten Unterhaching II – und ist seit vier Spielen ungeschlagen.

Der scheidende KSC-Coach Steven Toy hofft, dass seine Schützlinge da anknüpfen, wo sie beim 2:2 in Murnau aufgehört haben: „Die Jungs haben, denke ich, auch gemerkt, dass nur Vollgas-Fußball wirklich Spaß und Sinn macht.“ Auch für den 37-Jährigen war das Spiel etwas Besonderes: „Die vielen Zuschauer, der tolle Rasen, das Berg-Panorama, die gute Leistung – solche Momente werden mir zukünftig definitiv abgehen.“ Gegen Kastl setzt er auf eine konzentrierte Leistung voller Spielfreude: „Und wir dürfen uns nie zu sicher fühlen, weil Kastl immer für ein Tor gut ist.“

Für den ohnehin fehlenden Nicolas Beilhardt steht der zuletzt fehlende Stammkeeper Sebastian Kolbe zwischen den Pfosten, die in Murnau verletzt ausgeschiedenen Peter Schmöller und Thomas Branco De Brito fallen aus. Ob Letzteren der ebenfalls angeschlagene Matthias Ecker als Außenverteidiger ersetzen kann, entscheidet sich kurzfristig. (guv)