Kirchheim und Dornach wollen im Pokal mit den Kräften haushalten

Das Pokalspiel wurde im Februar abgesagt. Beide Teams schonen ihre Stammspieler und setzen auf die zweite Reihe.

Im Februar hatte die Partie nach heftigen Schneefällen trotz aller Bemühungen (wir berichteten) bei ihrem ersten Anlauf abgesagt werden müssen, jetzt soll sie an diesem Dienstag (20 Uhr) über die Bühne gehen: Die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC empfangen in der zweiten Qualifikationsrunde im Toto-Pokal ihren Ligarivalen SV Dornach. Stand jetzt findet das Spiel auf Kunstrasen statt.

Beide Mannschaften wollen in die nächste Runde, ändern aber nicht zuletzt im Sinne der Belastungssteuerung personell einiges. „Wir werden dem einen oder anderen, die Möglichkeit geben, von Anfang an zu spielen“, sagt KSC-Coach Steven Toy mit Blick auf Akteure aus der zweiten Reihe und den Nachwuchs: „Aus der U19 sind Ajoscha Kollmann und Max Gäßner dabei.“

Der SV Dornach gönnt seinen Stammspielern angesichts der schwierigen Situation im Kampf um den Klassenerhalt lieber eine Pause und geht so auch dem Risiko möglicher Verletzungen aus dem Weg. „Wir werden mehr oder weniger mit einer gemischten Mannschaft antreten, also mit Personal aus der Ersten und aus der Zweiten. Und wir geben denen Spielzeit, die bisher weniger gespielt haben“, sagt SVD-Trainer Sebastian Wastl. (guv)