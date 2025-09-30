Kirchheim überrollt Grafing II – ATSV bleibt weiterhin ohne Punkt

In der A-Klasse 6 gewann Ebersberg II erneut durch einen Hattrick von Aldin Rushiti. Der Kirchheimer SC II zerlegt Grafing II

Eine richtige Lobesarie sang Trainer Isuf Shabani seinem Team nach dem deutlichen Erfolg gegen den Tabellennachbarn TSV Waldtrudering II. „Das war eines der besten Spiele, seit ich das Traineramt übernommen habe. Wir hatten alles im Griff, es war ein sehr gutes Spiel von der ersten bis zur letzten Minute.“

Dabei wurde Aldin Rushiti wie bereits in der Vorwoche gegen Anzing-Parsdorf II mit einem Hattrick zum 3:0 auffällig (32., 53., 64.). Oleg Boconeea verkürzte auf 1:3 (84.) ehe Alexander Niedermaier den 4:1-Schlusspunkt setzte (90.). „Wir hatten am Saisonanfang Schwierigkeiten. Jetzt haben wir endlich genügend Spieler – und es läuft.“

„Der Gegner war leider eine Klasse besser als wir.“ Christian Heindl als Trainer der unterlegenen Mannschaft aus Grafing musste die Überlegenheit des Kontrahenten anerkennen. Beim ersten Gegentreffer war noch ein wenig Pech mit einem abgefälschten Schuss im Spiel. „Aber ansonsten haben sie ihre Klasse ausgespielt. Hilft nix – Mund abwischen und weiter machen“, fordert Heindl jetzt von seinem Team.

Zum Grafinger Schrecken entwickelte sich im ersten Durchgang Kirchheims Martin Gärber mit drei Treffern (11., 23., 49.). Im zweiten Abschnitt kamen noch einmal drei Tore drauf durch Noah Böhm (56.), Leonard Endisch (59.) und Markus Moroder (76.).

Kirchseeon Keeper hilft den Gästen

Auch nach dem fünften Anlauf steht die zweite Mannschaft des ATSV Kirchseeon in der A-Klasse 6 (München) noch ohne Punktgewinn da. Der Aufsteiger zog gegen die zweite Garnitur des FC Anzing-Parsdorf den Kürzeren.

Dabei kam den Gästen ein Fehler des ATSV-Keepers zu Hilfe. Eine Abwehr von Fabian Bittner landete direkt vor den Füße des Anzingers Gentrit Lezi, der das Geschenk zum 0:1 nutzte. Zu diesem Zeitpunkt waren im Kellerduell noch kein neun Minuten gespielt.

„Es war kein sonderlich schönes Spiel“, bekannte FCAP-Spielertrainer Pero Klepsch, der mit seinem Team in der 28. Minute den Ausgleich durch den Kirchseeoner Fabian Glaser hinnehmen musste.

ATSV Kirchseeon II steht weiterhin ohne Punkt da

Und es blieb eine Partie ohne große Höhepunkt und zwingende Aktionen. So bedurfte es einer Portion Glück, dass die Gäste erneut in Führung gingen (64.). Als Torschütze durfte sich Antonio Wehner feiern lassen.