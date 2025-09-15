Kirchheim trifft auswärts fünfmal – nächster Sieg für die Toy-Elf

Ohne nominellen Stürmer und mit veränderter Spielweise haben die Landesliga-Fußballer einen ungefährdeten 5:0-Erfolg beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen gelandet.

Kirchheim - Ohne nominellen Stürmer und mit veränderter Spielweise haben die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC einen ungefährdeten 5:0-Erfolg beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen gelandet. „In den ersten zehn Minuten und dann noch einmal etwa zehn Minuten gleich nach dem Wechsel lief es mal nicht so rund, aber insgesamt haben es die Jungs wirklich gut gelöst. Ich hatte das Gefühl, dass sie immer besser und selbstbewusster wurden, je länger das Spiel dauerte“, freute sich Trainer Steven Toy über die passende Antwort seiner Elf auf das 0:1 gegen den TSV Grünwald.

Apropos: Toy pflichtete dem Grünwalder Co-Trainer Florian de Prato bei, der gegenüber im Nachgang mit den Worten „Das war teilweise eine Kuhwiese, auf der du das Gras am Knöchel fühlst“ die schlechten Platzverhältnisse in Kirchheim angeprangert hatte. „Ich widerspreche Flo da nicht, der Platz bei uns ist viel zu tief, und leider passiert da von Gemeindeseite nichts. Es hat heute richtig Spaß gemacht, denn im Vergleich zu unserem Platz ist das in Garmisch ein Teppich.“

Auf dem erwischten die Gäste einen Traumstart: Luca Mauerer bediente gegen aufgerückte Garmischer den rechts durchstartenden Leon Reilhac aus dem Mittelfeld, Reilhac traf nach seinem Sprint zunächst die Latte und köpfte den Abpraller ins Tor (5.).

KSC lässt nicht locker

In der 24. Minute hatten die Kirchheimer zunächst Pech, dass Luis Sako die Chance zum 2:0 ausließ, und dann Glück, dass Lucas Pfefferle auf der Gegenseite die Gelegenheit zum 1:1-Ausgleich vergab.

Die KSC-Elf ließ sich auch durch das frühe verletzungsbedingte Ausscheiden (Oberschenkelprobleme) von Thomas Branco De Brito (16.) nicht aus der Ruhe bringen. Beim 2:0 passte Reilhac nach feinem Dribbling auf den in die Tiefe startenden Torschützen Korbinian Vollmann (37.).

In der Schlussphase drehten die überlegenen Kirchheimer noch einmal auf. Luca Mauerer traf auf Vorarbeit von Luis Sako (82.), Sami Benrabh staubte nach einem Schuss von Marco Flohrs zum 4:0 ab (87.), und Flohrs setzte auf Zuspiel von Nico Eckerl den Schlusspunkt (90.). Für den U19-Spieler war es der erste Assist im zweiten Landesliga-Einsatz.

FC Garmisch-Partenkirchen – Kirchheimer SC 0:5 (0:2). Kirchheimer SC: Kolbe – Branco De Brito (16. Topic), Ereiz, Schneider, Sailer Fidalgo – Sako (67. Flohrs), Zabolotnyi, Karlin (66. Benrabh), Reilhac (82. Eckerl) – Mauerer, Vollmann (76. Köhler). Tore: 0:1 Reilhac (5.), 0:2 Vollmann (37.), 0:3 Mauerer (82.), 0:4 Benrabh (87.), 0:5 Flohrs (90.). Schiedsrichter: Elias Wörz (TSV Friesenried). Zuschauer: 110.