Kirchheim muss beim SVN München ohne beide Stoßstürmer antreten

– Foto: Bernhard Schmöller

Am liebsten würden die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC im Auswärtsspiel beim SVN München (Sonntag, 13.30 Uhr) da weitermachen, wo sie am vergangenen Wochenende beim 5:1-Sieg gegen den TSV Kastl aufgehört haben. Trainer Steven Toy muss diesmal allerdings ohne seine beiden Stoßstürmer auskommen. Während Peter Schmöller weiter verletzt fehlt, ist Roman Prokoph privat verhindert – der 40-Jährige hatte sich mit seinem Viererpack gegen Kastl zum Topscorer des KSC aufgeschwungen (zwölf Tore/sechs Assists).

„Es wird sicher spannend, aber beim 5:0 in Garmisch in der Vorrunde waren die beiden auch nicht dabei, und es hat trotzdem super geklappt“, ist Toy dennoch zuversichtlich. Weil mit Leon Reilhac (Kreuzband überdehnt) und Luis Sako (Muskelverhärtung) zwei weitere Offensive auf den Außenbahnen ausfallen, verändert sich die Statik im Kirchheimer Spiel allerdings grundsätzlich. In der Abwehr fehlt Luis Sailer Fidalgo (privat verhindert), Thomas Branco De Brito und Florian Rädler kehren in den Kader zurück.

So., 26.04.2026, 13:30 Uhr SVN München SVN München Kirchheimer SC Kirchheim 13:30 PUSH

Toy rechnet mit einer schwierigeren Aufgabe als im Hinspiel – beim 5:1 erzielte Sako einen Hattrick – und warnt: „Das ist eine andere Mannschaft mit einer anderen Mentalität, die sich trotz des feststehenden Abstiegs zerreißen wird.“ Der SVN-Kader hat sich im Vergleich zum Saisonbeginn komplett verändert, der Tabellenletzte startete mit drei Unentschieden – darunter ein 0:0 bei der SpVgg Unterhaching II – aus der Winterpause und holte zuletzt auch beim FC Schwabing einen Punkt (2:2). Ihren bis dato einzigen Saisonsieg landete die Elf am zweiten Spieltag beim 4:2 gegen den FC Unterföhring.

Die Kirchheimer wollen sich beim Schlusslicht keine Blöße geben. Mit 48 Punkten haben sie jetzt bereits so viele Punkte auf dem Konto wie nach der gesamten Vorsaison. Sie erreichen in den verbleibenden vier Partien vermutlich nicht die 59 Zähler, die sie in der Aufstiegssaison 2022/2023 verbuchten, können aber durchaus noch die 53 Punkte knacken, mit der sie 2012/2013 bei ihrem fünften Tabellenplatz in der ersten Landesliga-Saison nach Auflösung der Bezirksoberliga aufwarteten. (guv)