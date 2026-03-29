Kirchheim kassiert in Rosenheim die vierte Auswärtspleite in Folge

Die Mannschaft verliert mit 0:3 in der Fremde. Besonders zwei Standards ärgerten Trainer Steven Toy nach der deutlichen Niederlage.

Die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC haben mit dem 0:3 beim TSV 1860 Rosenheim die vierte Auswärtspleite in Folge kassiert und warten jetzt bereits seit über 330 Minuten auf einen Treffer in der Fremde. Weil die Abwehr mitunter zu sorglos agierte und die Offensive kaum einmal gefährlich wurde, war es eine verdiente Niederlage für die KSC-Elf, die in den entscheidenden Situationen nicht schnell genug schaltete.

Schon in der ausgeglichenen ersten Halbzeit verzeichnete der Tabellenzweite deutlich mehr Abschlüsse. Schon in der zweiten Minute tauchte Edis Muhameti nach einer zu kurzen Abwehr allein vor Sebastian Kolbe auf, schoss aber knapp am langen Pfosten vorbei, ehe sich Kirchheims Torwart bei einem 20-Meter-Schuss von Noah Markulin strecken musste (8.) und Liam Markulin den Ball nach dem anschließenden Eckstoß vorbeischob. Dann näherte sich Kirchheim erstmals an – einen Heber von Sebastian Zielke lenkte Rosenheims Keeper Simon Hamburger übers Tor (9.). Nach einer Viertelstunde scheiterte Liam Markulin an Kolbe, dann war die ereignisreiche Anfangsphase vorbei. Muhameti setzte seinen Kopfball im Anschluss an einen Eckstoß rechts vorbei (38.), und auf der anderen Seite misslang Luis Sako die Direktabnahme auf Flanke von Luis Sailer Fidalgo (40.).

Die Gäste schnupperten gleich nach Wiederbeginn am Führungstreffer, als Sami Benrabh auf 16 Meter gänzlich frei weit übers Tor schoss (50.), fanden aber bis zu einer Chance für den eingewechselten Korbinian Vollmann (90.+3) offensiv kaum noch statt. „Letzten Endes verlieren wir, weil die Rosenheimer in der einen oder anderen Situation abgekochter waren und wir es nicht gut genug ausgespielt haben“, sagte Kirchheims Trainer Steven Toy, der sich vor allem über die ersten beiden Gegentore ärgerte, die sich seine Elf mit zwei Standards einhandelte.

Zunächst kam KSC-Innenverteidiger Raphael Schneider nach einem Eckstoß im Kopfballduell mit Muhameti einen Tick zu spät (60.), dann schubste Marco Flohrs Liam Markulin 30 Meter vor dem Tor um, als der Ball schon weg war. Der Gefoulte servierte die Kugel auf den Kopf von Florian Grundner, der wiederum für den Torschützen Leon Tutic auflegte (84.). Beim 3:0 setzten sich die Gastgeber über links problemlos durch und fanden in der Mitte den freien Deniz Üsal (90.+5). (guv)

TSV 1860 Rosenheim – Kirchheimer SC 3:0 (0:0) Kirchheim: Kolbe – Zielke (80. Vollmann), Schneider, Bachleitner (78. Branco De Brito), Sailer Fidalgo – Maurerer, Zabolotnyi (58. Flohrs), Benrabh – Sako (78. Ecker), Prokoph (58. Schmöller), Reilhac Tore: 1:0 Muhameti (60.), 2:0 Tutic (84.), 3:0 Ünal (90.+3) Schiedsrichter: Marco Blösch (SV Pforzen) – Zuschauer: 80