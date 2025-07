Kirchheim fliegt im Pokal raus - Niederlage gegen Landsberg

Mit dem 2:0 gegen den FC Deisenhofen hatten die Fußballer des Kirchheimer SC in der Qualifikation noch einen Bayernligisten ausgeschaltet, jetzt ereilte sie in der ersten Hauptrunde des Toto-Pokals beim 0:3 gegen den ebenfalls klassenhöher spielenden TSV Landsberg das Aus.

Wie schon gegen Deisenhofen setzte Toy defensiv auf eine Fünferkette. Angreifer Peter Schmöller hatte früh den Führungstreffer auf dem Fuß, scheiterte aber vier Meter vor dem Tor an Landsbergs Keeper Daniel Baltzer (12.). „Das war eine Hundertprozentige, ein 1:0 hätte uns in die Karten gespielt“, sagt Toy. Der gerade erst aus einer Verletzung kommende Schmöller musste kurz darauf zu allem Überfluss mit Oberschenkelproblemen raus (24.).

Favorit Landsberg spielte seinen Part souverän herunter, machte kaum Fehler und öffnete den Gastgebern nur selten den für Konter nötigen Raum. Trotz seiner optischen Überlegenheit kam der Bayernliga-Achte der Vorsaison allerdings verhältnismäßig selten mit Tempo in den Strafraum – weil die KSC-Defensive eben auch konzentriert ihren Job machte. In der 43. Minute war es dann doch so weit: Den ersten und den zweiten Schussversuch der Gäste vermochten die Kirchheimer noch zu blocken, der dritte Abschluss landete in den Maschen – Kilian Pittrich ließ sich als Torschütze feiern (43.).

Weil sein Team nichts zu verlieren hatte, stellte Toy nach einer Stunde auf ein 4-4-2 um und hätte um ein Haar den Ausgleich bejubelt: Reilhac war im Eins gegen Eins schneller als sein Gegenspieler, brachte den Ball aber nicht im Kasten unter (61.). „Den muss Leon eigentlich machen“, ärgert sich Toy: „Offensiv haben wir zu selten Räume gefunden, deshalb waren wir auf die entsprechende Effizienz im Abschluss angewiesen.“ Umgekehrt bot sich jetzt den Gästen mehr Platz, weil die Kirchheimer mehr riskierten. In der 68. Minute fehlte dann jegliche Konterabsicherung bei der Heimelf, und Luca Dollinger erzielte das vorentscheidende 2:0 für den TSV Landsberg. Maximilian Seebauer verwandelte dann noch einen von Raphael Schneider verursachten Foulelfmeter (88.). (guv)

Kirchheimer SC – TSV Landsberg 0:3 (0:1) Kirchheim: Kolbe – Zielke, Ecker (69. Sailer Fildalgo), Bachleitner, Schneider, Branco De Brito (63. Gremm) – Benrabh (69. Köhler), Zabolotnyi, Flohrs (85. Karsak) – Schmöller (24. Prokoph), Reilhac. Tore: 0:1 Pittrich (43.), 0:2 Dollinger (68.), 0:3 Seemüller (87./Foulelfmeter). Schiedsrichter: Xaver Fabisch (SV Seehausen) – Zuschauer: 100.