Kirchheim fehlen gegen 1860 Rosenheim zahlreiche Leistungsträger

Kommenden Dienstag bestreitet der Kirchheimer SC sein Nachholspiel gegen Grünwald und dann hat der Fußball-Landesligist selbst wieder ein gerades Tabellenbild, nachdem die anderen Mannschaften zeitweise zwei Spiele voraus waren. Mit 14 Punkten nach acht Spielen steht der KSC aktuell gut da, aber die Heimspiele am Freitag (19.30 Uhr) gegen den TSV 1860 Rosenheim und dann vier Tage später gegen Bayernliga-Absteiger TSV Grünwald haben es in sich.

Der Kirchheimer Trainer Steven Toy tut gut daran, dass er der Tabelle keine allzu große Bedeutung zuweist. Mit 14 Punkten aus acht Spielen ist man nicht weit weg von dem Punkteschnitt 2,0, mit dem man über Meisterschaften und Aufstiege reden kann. Derzeit liegen 13 Mannschaften innerhalb von fünf Punkten und das ist genau genommen ein Hauch von Nichts. Allerdings haben die Rosenheimer als Dritter mit einem Punkt Rückstand zur Spitze mit einem Nachholspiel vielleicht die beste Ausgangsposition der Liga. Rosenheim hat die jüngsten sieben Spiele nicht verloren und fünf davon gewonnen. Dem kann Kirchheim nun zumindest zwei Siege entgegenhalten, mit denen es in der 13er-Einheitsgruppe ganz gut dabei ist.

Steven Toy hat durchaus Respekt vor Rosenheim, das immer schon eine harte Nuss war und sich diese Saison noch einmal gut verstärkt hat. Mit Audai Elghatous (acht Saisontreffer) hat Rosenheim aktuell auch den zweitbesten Torschützen der Liga. Das wird ein Prüfstein mit Spitzenmannschaft-Faktor.