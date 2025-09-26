Kirchheim fällt am Ende auseinander – Bittere Pleite in Kastl

Eine hervorragende erste Halbzeit hat nicht gereicht: Die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC haben ihr Auswärtsspiel beim TSV Kastl mit 2:5 verloren und den möglichen Sprung ins obere Tabellendrittel verpasst. Gegen Ende der Begegnung fiel die Mannschaft förmlich auseinander.

„Da hat Kastl viele lange Bälle gespielt, aber eben auch gezielt gechippt. Wir stehen nicht kompakt genug und gewinnen gefühlt auch keinen einzigen zweiten Ball“, sagte Kirchheims Trainer Steven Toy. Michael Renner (76.), Marco Unterholzner (80.) und Philipp Hofmann (85.) ließen bei ihren Treffern die Kirchheimer Defensive alt aussehen – jene Defensive, die sich in den zurückliegenden zwölf Partien erst elf Gegentreffer eingehandelt hatte. Toy: „Die Viererkette stand nicht so sicher, aber für eine gute Abwehrleistung müssen eben auch alle verteidigen.“

Das Tore-verhindern schien bis dato eher ein Problem des Gegners zu sein, der allerdings nicht nur 30 Treffer gefangen, sondern eben auch schon deren 33 erzielt hat. Gegen Kirchheim nahm Kastls Offensive sofort ihre Arbeit auf. Unterholzner setzte sich im Mittelfeld vom Anstoß weg durch, über Timo Oberreiter und Josef Spermann landete der Ball beim einlaufenden Torschützen Michael Renner (1.). Doch auch die Gäste waren schnell drin im Spiel: Jan Köhler scheiterte noch an Andreas Peller (7.), dann überwand Peter Schmöller den bestens aufgelegten TSV-Keeper im Nachschuss zum Ausgleich (8.).

Und als Leon Reilhac im Anschluss an einen Ballgewinn im Mittelfeld das 2:1 markierte, sprach vieles für die Kirchheimer (32.). „In der ersten Halbzeit haben wir es mit Ball richtig gut gelöst, das hat wirklich Spaß gemacht – aber nach der Pause haben die Basics, die Kommunikation und eine ordnende Hand gefehlt“, sagte Toy: „Vielleicht haben die Jungs gedacht, das wird jetzt ein Selbstläufer.“ Dabei hatte Sebastian Spinner den Ball doch gerade erst zum 2:2-Pausenstand versenkt (36.) – für Toy war das allerdings ein klares Abseitstor.