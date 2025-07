„Kirchheim ist eine ganz andere Nummer“, sagt SVD-Coach Sebastian Wastl (l.; mit Manuel Ring). – Foto: Sven Leifer

Kirchheim empfängt Dornach: Knifflige Aufgabe im Lokalderby Verlinkte Inhalte Landesliga Südost Kirchheim SV Dornach

Gerade einmal elf Autominuten sind’s von der Sportanlage des SV Dornach zur Sportanlage am Merowinger Hof, wo die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC an diesem Dienstag (19.30 Uhr) den benachbarten Aufsteiger empfangen. Während der KSC seinen Saisonauftakt via Social Media als „DAS Derby“ ankündigt und auf „volle Unterstützung von der Seitenlinie“ zählt, haben die Dornacher mit dem 2:1 gegen den FC Schwabing gleich bei ihrer Landesliga-Premiere den ersten Sieg eingefahren und wollen mindestens wieder die 305 Zuschauer mobilisieren, die diesen Erfolg miterlebt haben.

„In Dornach ist die Euphorie nach der überragenden Aufstiegssaison und dem Auftaktsieg riesig, und wir wissen, wie schwer es gegen einen Aufsteiger sein kann“, erwartet Kirchheims Trainer Steven Toy eine knifflige Aufgabe und volle Konzentration von seiner Mannschaft. Die hat sich beim Pokal-Aus gegen den Bayernligisten TSV Landsberg (0:3) ganz ordentlich verkauft, geht das Heimspiel gegen den Neuling – der eigentlich vorgesehene Start beim SB Chiemgau Traunstein wurde wegen der Pokalverpflichtungen des Kontrahenten auf den 29. Juli verlegt – aber auch mit einer deutlich offensiveren Ausrichtung an. In Dornach ist die Euphorie nach der überragenden Aufstiegssaison und dem Auftaktsieg riesig, und wir wissen, wie schwer es gegen einen Aufsteiger sein kann. Steven Toy (Trainer Kirchheimer SC) Größere Baustellen macht Toy derzeit nicht in seinem Kader aus. Zwar seien einige Spieler – unter anderem Luis Sako, Niklas Karlin, Gonzalo Lopez Guerena – verletzt noch länger außen vor oder hätten wegen Urlaub respektive beruflicher Verpflichtungen noch Trainingsrückstand, doch insgesamt sei das Team auf einem guten Weg. „Die Neuen haben sich super eingefügt, besser kann ich’s mir gar nicht wünschen. Jetzt gilt es, dass der eine oder andere noch ein bisschen aufholt und wir unseren Rhythmus finden“, so Toy. Für uns geht es darum, dass wir die Relegation vermeiden und den Abstieg verhindern, während der Gegner sicher große Ambitionen hat und daher gegen uns klarer Favorit ist. Sebastian Wastl (Trainer SV Dornach) Sein Gegenüber Sebastian Wastl hat beim wertvollen Heimsieg gegen Schwabing „eine gute Energie und eine gute Chemie auf dem Platz“ erlebt, geht aber davon aus, „dass Kirchheim eine ganz andere Nummer“ ist: „Für uns geht es darum, dass wir die Relegation vermeiden und den Abstieg verhindern, während der Gegner sicher große Ambitionen hat und daher gegen uns klarer Favorit ist.“ Auch Wastl sieht in seinem Kader angesichts vieler Neuzugänge und einer Handvoll verletzter Akteure noch „einen Prozess“ der Findung, ist aber guter Dinge, „dass wir gut aufgestellt sind“. Sein Credo: „Wir wollen weiter Fußball spielen und die Mannschaft weiterentwickeln.“

„Wir nehmen die Favoritenrolle gerne an“, sagt KSC-Coach Steven Toy. – Foto: Christian Riedel / Fotografie-ri/Foto: Christian Riedel / fotogra