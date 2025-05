Kirchheim besiegelt Neunheimer Schicksal

Beide Mannschaften waren zu Beginn eher verhalten, wobei die Gäste einen ticken mehr vom Spiel hatten. In der 8. Spielminute hatten die Hausherren die Möglichkeit per Freistoß, was jedoch nicht von Erfolg gekrönt war.

Nach einer knappen 1/2 Stunde lies Tobias Hintz eine dicke Möglichkeit für die Gäste aus. Er wurde per Flanke von links bedient, aber trifft dass Leder nicht richtig. Durchatmen bei den Hausherren.

Direkt darauf verpasste Gentner die Führung für Rindelbach.

Die Heimmannschaft stabilisierte sich folglich und kam besser ins Spiel.

In der 40. Spielminute nutzte André Grimmeißen einen Fehler des Gästekeepers aus und brachte die Lokalmatadoren in Front.

Dann kurz vor der Pause ein langer Ball von Philipp Rau auf Fatih Yavuz, der sich im Zweikampf gegen Stade durchsetzte und per Lupfer den herausgestürmten Müller überwindete und somit die Führung auf 2 Tore erhöhte.

Bis zur Pause passierte hier dann nichts mehr.

Rindelbach dann nach der Halbzeitpause mit 5! Wechseln.

In der 54. Spielminute durchbrach dann Rindelbach die Kirchheimer Hintermannschaft mit einem Freistoß in die Mitte, den Burkart per Kopf im Kasten unterbringen konnte. 2:1 aus Sicht der Hausherren.



59. Minute Schips mit der Möglichkeit per Freistoß, was jedoch nicht zum Torerfolg führte.

7 Minuten später setzte Fauser das Leder am Kasten vorbei. Die Gäste waren mittlerweile die sichtbar Spielbestimmende Mannschaft.

Dann der Ausgleich durch Schips zum 2:2.

Jener Schips, war kurz darauf im Rampenlicht, als er gefoult wurde, nachtrat. Folglich war es dann „ob du wirklich richtig stehst siehst du wenn das Licht angeht“ was bei Schips allerdings dann Rot war.

In der 81. Minute dann durchatmen bei der Heimelf. Erhardt scheitert am Pfosten.

Die Rindelbacher immer mit Nadelstichen, die jedoch nichts einbrachten.

dann war es in der 87. Minute Rau, der Bosch in der Mitte fand, der an Müller vorbeiging und am Abschluss gehindert wurde. Der Pfiff ertönte und es gab Elfmeter für Kirchheim. Die Entscheidung teil fragwürdig, aber auch nicht zwingend unberechtigt. Fahrner ganz cool und unbeeindruckt zur erneuten Führung für die Heimelf.

Nun gilt abzuwarten ob der vom Liveticker prophezeite Wechsel von Vini Jr nach Barcelona stattfinden wird. Wir sind gespannt.

Es passierte nicht mehr viel, und die Hausherren gewannen am Schluss durchaus etwas glücklich mit 3:2.

Für die Champions League wird es tatsächlich nicht mehr reichen, aber dazu hätte man die Info vom Ticker auch nicht gebraucht. Für den eventuellen Aufstieg gehts jetzt für die SGM vermutlich nur noch über die Relegation.

Zu guter letzt lies sich der Kirchheim Keeper nicht lumpen und verabschiedete die Gäste in Mickie Krause Manier.

Der Liveticker Großteils gut lesbar aber auch teils Zustände wie in der Muppetshow.

Für die Kirchheim geht’s nächste Woche aufnden Tonnenberc in Aufhausen, gegen die SGM Röttingen/Aufhausen/Oberdorf.