Kirchdorf verliert klar gegen Lengdorf – Kranzberg mit souveränem Sieg

FC Finsing – FCA Unterbruck 2:0 (1:0). Nichts zu holen gab es für die Brucker Buam am ersten Spieltag der neuen Saison: Bei einem der Meisterschaftsfavoriten setzte es für die Summerer-Elf eine verdiente Niederlage. „Die anderen waren frischer“, musste FCA-Sprecher Andreas Hundseder konstatieren. „Aber in Finsing kann man schon mal verlieren.“

Einige kalte Duschen gab es zum Saisonauftakt für die Kreisliga-Teams aus dem Landkreis Freising: Der SC Kirchdorf musste gegen den FC Lengdorf eine bittere 2:5-Pille schlucken – und der BC Attaching verlor mit 1:3 gegen den letztjährigen Fast-Absteiger FC Moosinning II. Derweil setzte es für Aufsteiger FC Moosburg eine verdiente 1:3-Schlappe bei der Eintracht aus Berglern.

Auch im zweiten Abschnitt konnte der FCA nicht wirklich gefährlich werden, wobei Finsing ebenfalls nicht zwingend agierte. Und doch waren bald alle Hoffnungen der Gäste dahin: Nach einer Flanke von Florian Hölzl nickte erneut Rickhoff ein und schnürte damit seinen Doppelpack (71.). Für die Brucker schmeckte nur noch Markus Zacherl einmal an einen Treffer ran, ansonsten blieben die Rot-Weißen in der zweiten Halbzeit zu harmlos.

Dabei erwischte auch der FC Finsing keinen Sahnetag. Unterbruck ließ jedoch vieles vermissen und erspielte sich nur wenige Torchancen. Im ersten Durchgang war lediglich Andreas Pallauf an einem Treffer dran. Da stand es aber schon 1:0 für Finsing: Nach einem Unterbrucker Fehler in der Abwehr legte Kilian Dirscherl quer, und Christian Rickhoff brauchte das Leder nur noch über die Linie zu drücken (34.).

BC Attaching – FC Moosinning II 1:3 (1:1). Nicht mal die Hälfte der Attachinger Mannschaft ist aktuell regelmäßig im Training. So war es schwer, zum Ligaauftakt Zählbares mitzunehmen. Entsprechend enttäuscht war BCA-Trainer Stephan Fürst am Sonntagabend. „Das Ergebnis spiegelt unsere momentane Situation wider“, so sein Fazit. „Zudem machen wir unsere Chancen nicht und leisten uns dann auch noch individuelle Fehler.“

Dabei sah es in Halbzeit eins gar nicht so schlecht aus für die Freisinger Männer. Denn nachdem Spielertrainer Manuel Gröber die Gäste-Mannschaft nach einer Flanke in Führung geköpft hatte (3.), schaffte Attaching zunächst den Ausgleich: Nico Franke hatte in den Strafraum gepasst, wo Erkin Özege das Zuspiel verwertete (27.).

Doch für die Attachinger gab es an diesem Sonntag nicht viel zu holen. Moosinning II lieferte dagegen ein gutes Spiel ab und holte am Ende verdient die drei Zähler. Nach einem langen Pass unterlief ein Attachinger Innenverteidiger den Ball, Maximilian Reisinger sagte Danke und stellte für die Gäste auf 2:1 (65.). Und kurz vor Schluss wurden die Hausherren ausgekontert: Keeper Hans Gamperl lief falsch heraus – und so konnte Tamino Luidinant die Kugel im leeren Tor unterbringen (82.).

SC Kirchdorf – FC Lengdorf 2:5 (2:2). Kirchdorfs Coach Andreas Apold war am Sonntag bedient – und kritisierte seine Truppe scharf. „Das war heute nichts“, sagte er. „Wir waren in allen Belangen unterlegen. Die Mannschaft dachte wohl, dass wir schon weiter sind.“ Lengdorf hingegen trat spritziger sowie zweikampfstärker auf – und wollte den Auftaktsieg unbedingt. „Wir haben die Grundtugenden vermissen lassen“, so Apold weiter.

Dabei lag der SCK schon kurz nach dem Anstoß hinten: Nach einem Spielberger-Steckpass war Maximilian Mayer auf und davon und erzielte das 1:0 für den FCL (1.). Nach einer halben Stunde legte Simon Nußrainer bei einem Konter den Ball stark auf, erneut Mayer vollstreckte (32.). Doch Kirchdorf meldete sich noch vor der Halbzeitpause zurück: Erst verwertete Thomas Hadler einen Steckpass in die Gasse (43.), ehe er nach einem Einwurf auch noch das 2:2 markierte (45.+2).

Lange währte die Freude jedoch nicht, denn kurz nach Wiederanpfiff besorgte wiederum Mayer nach einer Flanke, die Georg Reiter verlängert hatte, das 3:2 für Lengdorf (47.). Das zog dem SC Kirchdorf den Strecker: Erst war Reiter nach einem weiten Ball erfolgreich (53.), ehe er mit einem Heber aus 40 Metern über den herausgeeilten Torwart (71.) den deutlichen 5:2-Auswärtssieg unter Dach und Fach brachte.

FC Eitting – SV Kranzberg 0:2 (0:1). Die Vorbereitung war suboptimal verlaufen, kaltschnäuzig und effektiv traten die Fußballer aus Kranzberg dagegen am ersten Spieltag auf. „In der Summe war der Sieg verdient“, freute sich SVK-Sprecher Stephan Schikowski hinterher.

Die Begegnung war heiß umkämpft: Es gab neun Gelbe Karten, außerdem verabschiedete sich Eittings Max Modlmayr am Ende nach einer Tätlichkeit gegen SVK-Spielertrainer Dennis Hammerl auch noch mit Glatt-Rot (86.). Dennoch: Torraumszenen gab es bei der Saisonpremiere noch nicht allzu häufig – und deswegen wogen die verwandelten Chancen umso mehr. Beim Führungstreffer hatte der FCE das Spielgerät zunächst geklärt, den Abpraller lupfte Julian Gebhard dann jedoch über den Keeper ins Tor (39.). Beim zweiten Tor hätte die Eittinger Abwehr um Kapitän Michael Schrödl vorbereitet sein können, sah aber recht alt aus, denn SVK-Coach Hammerl ist bekannt für seine Kopfballstärke. Nach einer Ecke war das Leder drin, zudem machte Keeper Manuel Klinger in dieser Situation keine gute Figur.

SV Eintracht Berglern – FC Moosburg 3:1 (2:0). Es war die Neuauflage des Relegationsspiels von vor einem Jahr, als der FCM runter in die Kreisklasse musste. „Heute haben wir viel Lehrgeld gezahlt“, erklärte Moosburgs Spielertrainer Florian Bittner. Man habe sich von Berglern den Schneid abkaufen lassen, vor allem körperlich waren die Hausherren präsenter. Und sie gingen mit einem Traumtor in Führung: Maurice Steck zog allein aufs Tor und erzielte mit einem Hammer in den Winkel das 1:0 (10.). Vor dem 2:0 wurde dann Thomas Schmid im Strafraum gefoult, den fälligen Penalty vollstreckte erneut Steck (19.).

In Hälfte zwei keimte Hoffnung im FCM-Lager auf: Nach einem weiten Einwurf von Bittner nahm Matthias Holzinger das Spielgerät gut an und verkürzte (51.). Doch Berglern stellte bald den alten Abstand wieder her: Michael Faltermeier nagelte das Leder per Freistoß aus 25 Metern unhaltbar in die Maschen (63.). „Wir haben uns zu sehr das Berglerner Spiel aufdrücken lassen“, bilanzierte Bittner.