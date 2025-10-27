Comebacker Matthias Staudigl glich für den BCA aus. – Foto: Matthias Spanrad

Kirchdorf und Nandlstadt stecken im Keller fest – Moosen gewinnt Abstiegsduell „Wir finden aktuell nicht statt"

SC Kirchdorf und TSV Nandlstadt kassierten beide schmerzhafte Heimpleiten – FCA Unterbruck meldet sich als Verfolger zurück

Zeitumstellung am Wochenende, und auch in der Kreisliga wird schön langsam die richtige Uhrzeit eingestellt. Während Kirchdorf nach der sechsten Niederlage, einem 1:4 gegen Moosen, weiter unten festhängt, bleibt der FCA Unterbruck mit dem 4:2 gegen den FC Lengdorf hartnäckigster Verfolger des Spitzenduos. FCA Unterbruck – FC Lengdorf 4:2 (3:1). Das Auf und Ab der Brucker geht weiter, doch mit dem siebten Saisonsieg bleiben die Summerer-Mannen weiter dran an der Tabellenspitze. Dabei waren die personellen Vorzeichen alles andere als gut. Und so wurde am Samstag sogar Andi Hohlenburger für die spärliche Bank reaktiviert, kam für die letzten fünf Minuten in die Partie. Im Spiel selbst profitierten die Hausherren von einer schläfrigen Lengdorfer Anfangsphase. Dominik Wastl traf zunächst auf Nefzger-Pass (8.), ehe Florian Sirtl, ebenfalls auf Nefzger-Zuspiel, erhöhte (12.). Doch Lengdorf kam in Person von Georg Reiter zurück (21.). Doch noch vor der Pause sorgte der FCA für die Vorentscheidung: Marius Fladung zimmerte nach einem Handspiel den eher strittigen Freistoß direkt rein (45.). Zuvor hatte Reiter die dicke Chance aufs 2:2 vergeben. Und auch nach dem Wechsel blieb die Sache spannend, denn Simon Nußreiner hatte nach einer Ecke zum 3:2 (56.) eingeköpft. Doch in der Folge blieb Lengdorf zu harmlos, und nach dem 4:2 durch Linus Hayer per Konter (67.) war Ruhe in der Partie. Zudem schwächte sich der FCL mit einer Roten Karte für Martin Rott (76.) selbst.

FC Finsing – FC Moosburg 1:0 (0:0). Ein bisserl ist es wie verhext für die Dreirosenstädter. Wirklich schlechter als der Gegner ist die Elf heuer selten, aber oft steht der FCM mit leeren Händen da. Wie eben am Samstagnachmittag beim Gastspiel in Finsing. Taktisch präsentierten die Gäste nämlich eine sehr disziplinierte Leistung und hatten auch entsprechende Anteile am Spielgeschehen. Auch einige Chancen gab’s zu notieren. Einzig, der konsequente Abschluss vor dem Tor fehlte. Und aus einer Moosburger Chance entstand dann auch der Finsinger Siegtreffer: Nachdem ein Schuss von Matthias Hilz nur knapp sein Ziel verfehlt hatte, kamen die Gäste nicht schnell genug in die Ordnung zurück – und nach einem genauen Pass in den Strafraum traf Florian Hölzl zum 1:0-Siegtreffer (67.). Auch in der Folge blieben die Dreirosenstädter dran, trafen sogar Aluminium, dennoch blieb’s bei der knappen Niederlage. Spielertrainer Florian Bittner:„Ein Remis wäre durchaus drin gewesen.“

BC Attaching – Eintracht Berglern 2:2 (1:0). Immer besser in Fahrt kamen die Vorstadt-Kicker zuletzt. Doch ausgerechnet im Duell mit einem der Tabellennachbarn sprang nur ein Zähler heraus. Und auch den musste sich der BCA hart erarbeiten: Am Ende wurde ein Come㈠backer zum Helden. Zunächst waren die Hausherren in einem schwachen Match in Führung gegangen. Jonas Sittenauer hatte nach einer Flanke über links im Eins-gegen-Eins mit dem Keeper die Nerven behalten (37.). Dann drehte Berglern die Partie: Maurice Steck (41.) und Trainer Michael Faltermeier per Freistoß (60.) stellten auf 2:1. Doch BCA-Coach Stephan Fürst bewies mit der Einwechslung von Rückkehrer Mathias Staudigl ein goldenes Händchen: Er nickte eine Freistoß㈠flanke in die Maschen (85.).