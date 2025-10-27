Kirchdorf und Nandlstadt stecken im Keller fest – Moosen gewinnt Abstiegsduell

SC Kirchdorf und TSV Nandlstadt kassierten beide schmerzhafte Heimpleiten – FCA Unterbruck meldet sich als Verfolger zurück
Zeitumstellung am Wochenende, und auch in der Kreisliga wird schön langsam die richtige Uhrzeit eingestellt. Während Kirchdorf nach der sechsten Niederlage, einem 1:4 gegen Moosen, weiter unten festhängt, bleibt der FCA Unterbruck mit dem 4:2 gegen den FC Lengdorf hartnäckigster Verfolger des Spitzenduos.
FCA Unterbruck – FC Lengdorf 4:2 (3:1). Das Auf und Ab der Brucker geht weiter, doch mit dem siebten Saisonsieg bleiben die Summerer-Mannen weiter dran an der Tabellenspitze. Dabei waren die personellen Vorzeichen alles andere als gut. Und so wurde am Samstag sogar Andi Hohlenburger für die spärliche Bank reaktiviert, kam für die letzten fünf Minuten in die Partie. Im Spiel selbst profitierten die Hausherren von einer schläfrigen Lengdorfer Anfangsphase. Dominik Wastl traf zunächst auf Nefzger-Pass (8.), ehe Florian Sirtl, ebenfalls auf Nefzger-Zuspiel, erhöhte (12.). Doch Lengdorf kam in Person von Georg Reiter zurück (21.). Doch noch vor der Pause sorgte der FCA für die Vorentscheidung: Marius Fladung zimmerte nach einem Handspiel den eher strittigen Freistoß direkt rein (45.). Zuvor hatte Reiter die dicke Chance aufs 2:2 vergeben. Und auch nach dem Wechsel blieb die Sache spannend, denn Simon Nußreiner hatte nach einer Ecke zum 3:2 (56.) eingeköpft. Doch in der Folge blieb Lengdorf zu harmlos, und nach dem 4:2 durch Linus Hayer per Konter (67.) war Ruhe in der Partie. Zudem schwächte sich der FCL mit einer Roten Karte für Martin Rott (76.) selbst.
FC Finsing – FC Moosburg 1:0 (0:0). Ein bisserl ist es wie verhext für die Dreirosenstädter. Wirklich schlechter als der Gegner ist die Elf heuer selten, aber oft steht der FCM mit leeren Händen da. Wie eben am Samstagnachmittag beim Gastspiel in Finsing. Taktisch präsentierten die Gäste nämlich eine sehr disziplinierte Leistung und hatten auch entsprechende Anteile am Spielgeschehen. Auch einige Chancen gab’s zu notieren. Einzig, der konsequente Abschluss vor dem Tor fehlte. Und aus einer Moosburger Chance entstand dann auch der Finsinger Siegtreffer: Nachdem ein Schuss von Matthias Hilz nur knapp sein Ziel verfehlt hatte, kamen die Gäste nicht schnell genug in die Ordnung zurück – und nach einem genauen Pass in den Strafraum traf Florian Hölzl zum 1:0-Siegtreffer (67.). Auch in der Folge blieben die Dreirosenstädter dran, trafen sogar Aluminium, dennoch blieb’s bei der knappen Niederlage. Spielertrainer Florian Bittner:„Ein Remis wäre durchaus drin gewesen.“
BC Attaching – Eintracht Berglern 2:2 (1:0). Immer besser in Fahrt kamen die Vorstadt-Kicker zuletzt. Doch ausgerechnet im Duell mit einem der Tabellennachbarn sprang nur ein Zähler heraus. Und auch den musste sich der BCA hart erarbeiten: Am Ende wurde ein Come㈠backer zum Helden. Zunächst waren die Hausherren in einem schwachen Match in Führung gegangen. Jonas Sittenauer hatte nach einer Flanke über links im Eins-gegen-Eins mit dem Keeper die Nerven behalten (37.). Dann drehte Berglern die Partie: Maurice Steck (41.) und Trainer Michael Faltermeier per Freistoß (60.) stellten auf 2:1. Doch BCA-Coach Stephan Fürst bewies mit der Einwechslung von Rückkehrer Mathias Staudigl ein goldenes Händchen: Er nickte eine Freistoß㈠flanke in die Maschen (85.).
SC Kirchdorf – SC Moosen 1:4 (0:1). Es bleibt eine schwierige Saison für die Kirchdorfer, die am Sonntag das nächste Kellerduell verloren. „Moosen war robuster und hat sich den Sieg erarbeitet“, fasste Trainer Andreas Apold die enge Partie gegen den Liganeuling zusammen. „Wir waren bei Standards zu anfällig.“ Zudem war es erneut der erste, nicht wirklich brillante Durchgang, der den SCK ins Hintertreffen brachte. Einen zu kurzen Rückpass zum Keeper erlief Maximilian Bauer und fackelte nicht lange (40.). Und relativ bald nach Wiederanpfiff folgte der nächste Nackenschlag für den Gastgeber: Nach einer Ecke kam Stefan Denk aus fünf Metern an den Ball und nagelte das Leder unter die Latte. So ganz geschlagen wollte sich Kirchdorf aber nicht geben. Nun patzte Moosen im Spielaufbau und Bastian Winklhofer behielt die Übersicht: Er legte ab auf Emircan Tiryaki – 1:2 (55.). Doch die Hoffnungen waren bald dahin, nach einer Flanke nickte erneut Bauer das Ding über die Unterkante der Latte ins Tor zum 1:3 (66.). Das 1:4 durch Bauer (89.) per Foulelfer besiegelte die deutliche Niederlage.
TSV Nandlstadt – FC Moosinning II 0:2 (0:0). Nicht raus aus dem Tabellenkeller kommen die Holledauer, die im wichtigen Duell mit der Moosinninger Reserve den nächsten Rückschlag hinnehmen mussten. „Wir finden aktuell offensiv einfach nicht statt“, bemängelte Spartenchef Sebastian Löffler die 90 Minuten. Es war die sechste Niederlage im zehnten Spiel, und es war eine, die lange nicht abzusehen war. Zwar schoss der FCM aus allen Lagen, das aber recht ungefährlich. Doch dann reichte eine Flanke von der Seite, die Christoph Kollmannsberger zur Führung nutzte (68.) Benedikt Thumbs vom Punkt machte alles klar (90.+2).