Kirchdorf stellt zwei Mannschaften und hat viele weitere Neue

Nach dem Entschluss, wieder mit einer eigenen Mannschaft am Spielbetrieb teilzunehmen, wurde bei der SpVgg Kirchdorf-Eppenschlag in den letzten Wochen und Monaten im Hintergrund fleißig an der Kaderzusammenstellung gearbeitet. Viel Überzeugungsarbeit haben Spartenleiter Stefan Liebl und der sportlicher Leiter Karl Altmann in den letzten Monaten geleistet und können mittlerweile ein sehr erfreuliches Ergebnis mitteilen: in der neuen Saison werden sowohl eine 1. als auch eine 2. Mannschaft in den Spielbetrieb starten.