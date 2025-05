Kirchdorf kanzelt den Tabellenzweiten Finsing ab - Unterbruck patzt erneut

Im Abstiegskampf kamen die Echinger in Lengdorf nur zu einem 1:1, während oben der SC Kirchdorf den Finsingern beim 4:2 einen Dämpfer verpasste.

FC Eitting – FCA Unterbruck 3:0 (1:0). Wer noch oben hinschmecken will, muss in den entscheidenden Momenten da sein. So aber gab es für die Brucker Kicker am Samstag den nächsten Rückschlag. „Für uns ist die Sache jetzt endgültig gelaufen“, musste Trainer Sepp Summerer eingestehen.