Kirchdorf empfängt den FC Springe zum Nachbarschaftsduell

Am dritten Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 trifft Aufsteiger TSV Kirchdorf am Deister auf den FC Springe. Beide Mannschaften haben bislang drei Punkte gesammelt und liegen damit im Mittelfeld der Tabelle. Das direkte Duell verspricht Spannung.

Der TSV Kirchdorf startete mit einem Sieg gegen Goltern erfolgreich in die Saison, musste sich am vergangenen Wochenende jedoch knapp geschlagen geben. Dennoch gibt sich Trainer Pascal Biank vor dem Heimspiel optimistisch: „Wir wollen zu Hause die nächsten Punkte einfahren! Das mit dem FC Springe ein ambitionierter Gegner zu uns kommt, der zudem seine Niederlage vom Luthe-Spiel bereinigen möchte, ist uns bewusst. Dennoch bin ich guter Dinge, dass wir auf heimischer Anlage eine gute Leistung zeigen werden.“

Die Gäste aus Springe konnten am ersten Spieltag überzeugen, unterlagen dann aber überraschend beim TSV Luthe mit 1:2. Damit steht die Elf von Trainer Tarek Rudolph schon früh unter Zugzwang, um nicht den Anschluss an die vorderen Plätze zu verlieren. Mit bislang sechs Treffern verfügt Springe jedoch über eine gefährliche Offensive, die Kirchdorfs Defensive fordern wird.

Für die Hausherren spricht, dass die personelle Lage weiterhin stabil ist. Biank berichtet von einem nahezu vollständigen Kader: „Personell sieht es so wie in den letzten Wochen aus. Sehr gut!“ Damit hat Kirchdorf die Möglichkeit, erneut auf bewährte Abläufe und eingespielte Strukturen zu setzen.