Kirchdorf empfängt das Spitzenteam aus Rehren

Wenn am Sonntag der TSV Kirchdorf am Deister den MTV Rehren A/R empfängt, treffen zwei Teams aufeinander, die mit unterschiedlichen Voraussetzungen, aber ähnlicher Entschlossenheit in den 11. Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 gehen. Der Aufsteiger aus Kirchdorf möchte nach dem herben 0:4 beim FC Eldagsen wieder für ein Erfolgserlebnis sorgen, während Rehren mit breiter Brust und Tabellenrang drei nach Kirchdorf reist.

Rehren geht als Tabellen­dritter in die Partie – punktgleich mit dem zweitplatzierten SV Arnum und nur drei Zähler hinter Spitzenreiter SC Pattensen. Nach dem 3:2-Auswärtssieg in Gehrden will der MTV den positiven Trend fortsetzen. „Die Jungs trotzen natürlich vor Selbstvertrauen nach so einem Saisonstart“, sagt Trainer Mike Schönherr im Gespräch vor dem Abschlusstraining. „Wir wollen nach Möglichkeit da anknüpfen, weiterhin Vollgas geben und versuchen, dem Gegner unser Spiel aufzuzwingen.“

Gespielt wird am Sonntag auf dem Kunstrasenplatz in Kirchdorf – ein Umstand, den der Rehrener Coach gelassen sieht: „Ich habe ja letzte Woche schon gesagt, dass das kein Nachteil ist für uns. Das war es in Gehrden auch nicht – wir haben drei Punkte geholt. Ich hoffe, das wird auch am Sonntag so sein.“

Mit Kirchdorf wartet auf den MTV ein Gegner, der in dieser Saison erstmals in der Bezirksliga aufschlägt. „Zum Gegner kann ich gar nicht so viel sagen, den kennen wir nicht“, gibt Schönherr offen zu. „Wir haben letztes Jahr ja nicht in derselben Staffel gespielt – sie sind ja aufgestiegen. Meine einzigen Infos sind, dass es eine junge, spielstarke Truppe ist.“

Erfreuliche Nachrichten gibt es für Rehren in personeller Hinsicht: Tobias Carstens und Julian Maier stehen nach kurzer Pause wieder zur Verfügung. „Zwei wichtige Spieler für uns, die uns letzte Woche gefehlt haben“, betont Schönherr. Verzichten muss der Coach allerdings auf Joly Bohns, der verletzt ausfällt.

Zudem bangt der MTV noch um Maxim Schäfer und Waldo Maroso. „Beide sind kränklich“, so Schönherr. „Ich hoffe aber, dass sie bis Sonntag wieder fit sind.“

Der TSV Kirchdorf will nach der deutlichen 0:4-Niederlage beim FC Eldagsen Wiedergutmachung betreiben. Auf eigenem Platz sind die Deisteraner traditionell stark: Vier ihrer bisherigen fünf Saisonsiege holten sie zu Hause. Mit 25 erzielten Toren zählt Kirchdorf zudem zu den offensivfreudigsten Teams der Liga, musste defensiv aber bereits 26 Gegentreffer hinnehmen – ein Wert, der Rehrens schnelle Offensivspieler durchaus freuen dürfte.

Der MTV Rehren befindet sich in glänzender Verfassung. Seit acht Spielen ist das Team ungeschlagen, zuletzt feierte man drei Siege in Serie. Mit nur acht Gegentoren stellt Rehren zudem die zweitbeste Defensive der Liga. Diese Stabilität, gepaart mit der Spielfreude der Offensive, macht das Team zu einem echten Titelanwärter.

Schönherr warnt dennoch davor, den Gegner zu unterschätzen: „Kirchdorf ist jung, mutig und wird alles reinwerfen. Wir müssen aktiv sein und unser Spiel durchbringen.“

Während Kirchdorf den Anschluss an das obere Tabellendrittel halten will, könnte Rehren mit einem Sieg den Druck auf die Spitzenteams weiter erhöhen. Der MTV reist mit Selbstvertrauen, aber auch Respekt ins Deistertal – in der Hoffnung, den eigenen Lauf fortzusetzen. „Wir wollen versuchen, dem Gegner unser Spiel aufzuzwingen – das ist der Plan“, fasst Schönherr zusammen. „Wenn wir das schaffen, haben wir auch in Kirchdorf gute Chancen.“