Die SpVgg-Funktionäre mit Sebastian Fuchs (zweiter von links) und Wolfgang Weidlich (Mitte) – Foto: Verein

Kirchdorf-Comeback mit Spielertrainer Weidlich - Fuchs kehrt heim Der frühere Bayernliga-Fußballer übernimmt den Übungsleiter-Posten beim früheren Landesligisten Verlinkte Inhalte AK Regen Wolfgang Weidlich Sebastian Fuchs

Im Dezember 2025 hatte die SpVgg Kirchdorf-Eppenschlag angekündigt, zur neuen Saison wieder eine eigenständige Seniorenmannschaft für die Saison 2025/26 stellen zu wollen und die Spielgemeinschaft mit dem FC Rinchnach nach nur einem Jahr aufgekündigt. Jetzt kann der Verein die ersten wichtigen Personalien vermelden. De Rückkehr von Urgestein Sebastian Fuchs, der vom Kreisliga-Absteiger SV Kirchberg im Wald zu seinem Stammverein zurückkehrt, und die Besetzung des Spielertrainer-Postens. Dieses wichtige Amt übernimmt mit Wolfgang Weidlich ein regional bekannter Fußballer, der zuletzt den SV Gotteszell betreute. In seiner Glanzzeit erzielte der Offensiv-Allrounder für die SpVgg Ruhmannsfelden und die SpVgg Lam Tore am Fließband. 2015 hatte der Linksfuß maßgeblichen Anteil am Bayernliga-Aufstieg der Lerchenfeldkicker.

"Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir einen sehr guten Trainer brauchen. Nur so bekommen wir den richtigen Schwung für den Neustart. Mit Wolfgang haben wir nicht nur einen Trainer, sondern zugleich einen überragenden Spieler und Menschen. Er ist topfit und verfolgt sportlich ehrgeizige Ziele. Die jungen Spieler können von ihm sehr viel lernen“, führt Karl Altmann aus. Der ehemalige Klassekeeper ist gemeinsam mit Spartenleiter Stefan Liebl für die sportliche Ausrichtung und die Kaderzusammenstellung der SpVgg verantwortlich.





"Es ist ja ein kompletter Neustart der SpVgg. Das hat mich nach den Gesprächen mit den Verantwortlichen des Vereins doch sehr gereizt. Ich habe das Gefühl, dass der Verein etwas Besonderes aufbauen möchte. Das gehen alle Beteiligten mit sehr viel Schwung und Engagement an. Dennoch sind sich alle bewusst, dass es nicht um einen kurzfristigen Erfolg geht. Vielmehr handelt es sich um ein längerfristiges Projekt. Ich hatte da gleich ein sehr gutes Gefühl und freue mich schon auf die Aufgabe“, nennt Wolfgang Weidlich seine Beweggründe pro Kirchdorf.



Zugleich vermeldet der Verein einen wichtigen Neuzugang: Sebastian Fuchs kehrt vom SV Kirchberg zurück zu seinem Heimatverein. "Auf Sebastian konnte man sich im Verein immer verlassen. Sowohl als Spieler als auch Funktionär. Er verkörpert und lebt die SpVgg wie wohl kein anderer. Deshalb freuen wir uns ganz besonders, dass er als Kirchdorfer und prägendes Gesicht des Neustarts vorangeht und die Truppe anführt“, freut sich Karl Altmann über die Rückkehr. Die ersten Planungen für die neue Saison haben Trainer und Verantwortliche ebenfalls festgelegt. Los geht es am 20. Juni mit einem ersten Test-Heimspiel. Im Anschluss an das Spiel wird rund um Sportplatz und Asphaltbahnen das Sonnwendfeuer stattfinden.