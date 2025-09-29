Blitzstarter Bastian Winklhofer brachte den SC Kirchdorf in Minute drei in Führung. – Foto: Fupa

Kirchdorf behält im Kellerduell die Nerven – Berglern mit Kantersieg „Haben wir uns selbst eingebrockt“ Verlinkte Inhalte Kreisliga 2 Eitting SC Kirchdorf

Der SV Eintracht Berglern setzte mit einem klaren Auswärtssieg ein Statement. Kirchdorf gelang der Befreiungschlag im Sechs-Punkte Spiel

Land unter ist weiterhin beim BC Attaching angesagt. Die Freisinger Vorstädter verloren am Freitag beim FC Finsing mit 1:3. Währenddessen marschiert der TSV Allershausen nach einem 3:1 gegen Moosinning II weiter vorne mit. Und dem SC Kirchdorf gelang mit dem 3:0 in Eitting ein immens wichtiger Sieg. FC Finsing – BC Attaching 3:1 (1:1). Die Hoffnung war groß beim BCA nach dem ersten Saisonsieg in der Vorwoche. Doch schon am Freitagabend musste die Fürst-Elf den nächsten Rückschlag hinnehmen: Bei einem der Ligafavoriten, der aber stark ersatzgeschwächt war, sahen die Freisinger Vorstädter kein Land. Trainer Stephan Fürst: „Wir haben immer noch zu viele Ausfälle.“ Auch dieses Mal hatten die Attachinger ehemalige Spieler reaktiviert. Doch auch die konnten die Schlappe nicht verhindern. Dabei gingen die Gäste sogar in Führung: Einen Schuss von Daniele Chezzi lenkte Lukas Rohark ins eigene Tor (9.). Doch Finsing egalisierte noch vor der Pause: Daniele Chezzi unterlief nach einem langen Ball ein Fehler, den Kilian Dirscherl eiskalt ausnutzte (26.). Und nach gut einer Stunde hatte der FCF die Partie dann gedreht: Erst verteidigte Attaching eine Ecke nicht gut, und Markus Rickhof nickte ein (66.). Und dann patzte der BCA auch noch bei einem Einwurf. Florian Hölzl markierte das 3:1 (70.).

FC Lengdorf – FC Moosburg 4:2 (3:1). Verloren und doch stolz – so fasste Florian Bittner, Moosburgs Spielertrainer, das Gastspiel vom Freitag bei den offensivstarken Lengdorfern zusammen. „Das war heute kein Rückschlag, sondern ein Schritt nach vorne“, lobte er. Den Dreirosenstädtern gelang sogar die Führung: Nach einem Chip über die Abwehr lief Bittner allein aufs 1:0 zu (8.). Doch bald glich Georg Reiter aus (10.). Und nun gab Lengdorf richtig Gas: Nach einem langen Ball kam Moosburgs Keeper Johannes Groitl zu halbherzig raus, sodass Bastian Fischer auf 2:1 stellen konnte (29.). Und mit dem Pausenpfiff erhöhte Maximilian Mayer auf 3:1 (43.). Gelesen war die Messe schließlich direkt nach dem Wiederanpfiff: Nach einer Flanke klärten drei Verteidiger den Ball nicht, sodass erneut Fischer leichtes Spiel hatte (48.). Doch so ganz geschlagen gaben sich die Gäste nicht: Nach gutem Pressing spielte Bittner einen feinen Steckpass, den Matthias Hilz verwertete (71.).

TSV Allershausen – FC Moosinning II 3:1 (1:0). Weiterhin gut im Geschäft bleiben die Mannen vom Amperknie, die auch mit der Moosinninger Reserve keine Mühe hatten. „Insgesamt haben wir verdient gewonnen“, berichtete Spartenchef Philipp Jordan. Dennoch war einiges an Arbeit nötig. Nachdem Thomas Ostermaier die Hausherren in Führung gebracht hatte (15.), gingen die TSV-Mannen zu sorglos mit ihren Möglichkeiten um. Und als Moosinning 20 Minuten vor dem Abpfiff sogar egalisierte – Manuel Gröber hatte Christoph Kollmannsberger in Szene gesetzt (69.) – mussten sich die TSVler nochmal strecken. Und das gelang: Erst traf Florian Augscheller vom Punkt (73./FE), ehe Dario Turkman einen Freistoß aus gut 20 Metern in die Maschen zirkelte (79.).

TSV Nandlstadt – SV Eintracht Berglern 0:4 (0:2). Die Berglerner Kicker waren zuletzt die Schießbude der Liga, doch in der Hallertau lief‘s genau andersrum. TSV-Abteilungsleiter Sebastian Löffler: „Jetzt haben wir’s uns selbst eingebrockt, dass wir beim Hopfenfest nächste Woche mal wieder gewinnen müssen.“ Nandlstadt blieb ohne nennenswerte Chance. Maurice Steck hatte die Eintracht nach einer Ablage von Thomas Schmid in Führung geschossen (3.). Und wenig später war die Messe quasi schon gelesen: Berglern legte eine Ecke gut ab, und Spielertrainer Michael Faltermeier traf aus kurzer Distanz (19.). Richtig deutlich wurde es in der Schlussphase: Nach einem Steckpass erhöhte erst Schmid (61.), ehe Adrian Frömml einen Alleingang abschloss (78.).

FC Eitting – SC Kirchdorf 0:3 (0:3). Es war früh in der Saison ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel, doch Kirchdorf lieferte. „Für die Moral war das sehr gut“, lobte Trainer Andreas Apold, „wir haben verdient gewonnen.“ Und das Match bei den chancenlosen Eittingern war zur Pause entschieden: Nach einem Pass von Nertil Hoxhaj war Bastian Winklhofer früh zur Stelle und vollstreckte (3.). Und nur zehn Minuten später legte der SCK nach. Dieses Mal war Moritz Buchholz Nutznießer eines Hoxhaj-Zuspiels (13.). Mit dem Pausenpfiff legte sich Sebastian Gruber dann per Kopf nach einer Ecke das 0:3 (45.) ins eigene Nest.