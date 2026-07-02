Kirchbergs Aufstiegs-Euphorie: »Liga ist eine absolute Bombengruppe«

Vier Spielzeiten lang hat der DJK-SV Kirchberg vorm Wald Anlauf genommen, in der vergangenen Saison 2025/26 war es dann endlich soweit: Die Meisterschaft in der A-Klasse Passau und der damit verbundene Aufstieg in die Kreisklasse wurden eingetütet. Nun, im Sommer 2026, läuft die Vorbereitung auf die neue Spielzeit 2026/27 bereits auf Hochtouren. Wir haben uns mit Meister-Spielertrainer Christoph Goldschmidt unterhalten – über die Feierlichkeiten, den aktuellen Stand in der Vorbereitung und die große Herausforderung, die vor dem Aufsteiger liegt.
Wenn ein Verein vier Jahre lang auf den großen Wurf hinarbeitet, dann fällt der Ballast nach dem Titelgewinn natürlich spürbar ab. „Der Erfolg wurde nach dem Gewinn der Meisterschaft natürlich ausgelassen gefeiert. Nach vier Jahren war die Freude bei der Mannschaft, Verantwortlichen und Fans riesig, endlich den Titel und den damit verbundenen Aufstieg in die Kreisklasse perfekt gemacht zu haben“, blickt Goldschmidt mit einem Schmunzeln zurück. Die Kirchberger ließen dabei keine Station aus: „Ob beim Vereinswirt, im Vereinsheim, Bulldogfahrt ins Rudertinger Weinfest, Kurztrip nach Malle oder auf der offiziellen Meisterfeier - der Erfolg wurde gebührend gefeiert.“
Besonders stolz machte den Coach allerdings die Einstellung seiner Truppe, als die Meisterschaft am vorletzten Spieltag bereits in trockenen Tüchern war. Die Meister-Mentalität war sofort zu spüren: „Bemerkenswert dabei war für mich aber, dass die Mannschaft trotz der vorzeitigen Meisterschaft am vorletzten Spieltag und den Feierlichkeiten auch für den letzten Heimspieltag nochmal den Ansporn hatte zu gewinnen und entsprechend motiviert ins Spiel gegangen ist. Das zeigt den enormen Ehrgeiz und das Engagement der Mannschaft, was in dieser Saison zu dem Erfolg geführt hat.“
Wer große Kader-Veränderungen zur neuen Liga erwartet hat, der sucht in Kirchberg vergeblich danach. Die Vereinsführung setzt auf das Meister-Aufgebot, das lediglich punktuell verändert wurde. Bisher ist Rückkehrer Christian Kohlbauer der einzige echte Neue. Goldschmidt sieht sich trotzdem absolut gewappnet für die Kreisklasse: „Generell steht uns ein junger und sehr guter, breiter Kader zur Verfügung, dem wir viel zutrauen.“
Trotzdem schließt man auf dem Transfermarkt nichts kategorisch aus. „Unabhängig davon halten wir immer die Augen nach punktuellen Verstärkungen offen“, so der Spielertrainer. Viel wichtiger sind für ihn ohnehin die Akteure, die nach langen Leidenszeiten wieder eine Option sind: „Letztendlich freuen wir uns aber, wenn Spieler wie zum Beispiel Johannes Moser oder Sebastian Sattler aus der Verletzung zurückkehren und zum Kader stoßen.“
Seit ein paar Wochen fließt der Schweiß in Kirchberg wieder in Strömen. Die Vorbereitung verlangt den Spielern einiges ab, denn der Fußball eine Etage höher tickt doch etwas anders. „Aktuell arbeiten wir an den körperlichen Grundlagen“, beschreibt Goldschmidt den Fokus der ersten Wochen. Doch nicht nur die Fitness steht im Vordergrund, auch spielerisch muss sich der Aufsteiger anpassen: „Auch wird sich die Spielweise von der A-Klasse zur Kreisklasse unterscheiden. Dies versuchen wir nun in den Trainings und Vorbereitungsspielen umzusetzen.“ Der Vorfreude tut die harte Arbeit aber keinen Abbruch, im Gegenteil: „Die Stimmung und die Vorfreude auf das neue ‚Abenteuer‘ und auf die Liga mit lukrativen Spielbegegnungen ist riesengroß.“
Beim Blick auf die neue Tabelle wird schnell klar, dass auf den DJK-SV ein echtes Mammutprogramm wartet. Mit Hochkarätern wie den Bezirks- und Kreisliga-Erprobten Absteigern aus Oberpolling und Thyrnau/Kellberg ist die Liga hochkarätig besetzt. Goldschmidt findet dafür klare Worte: „Die neue Liga ist eine absolute Bombengruppe, bei der wir jeden Spieltag an unsere Grenzen gehen müssen.“
Trotz des Respekts vor den Gegnern will sich der Aufsteiger aber keinesfalls verstecken, sondern die eigene Außenseiterrolle als Trumpf nutzen. „Als Aufsteiger können wir aber auch in einem gewissen Maße unbeschwert aufspielen. Meine Devise ist ganz klar: Jeder Punkt zählt im Kampf um den Klassenerhalt“, gibt der Coach die Marschroute vor. Bis zum Winter soll das Fundament für den Ligaverbleib stehen: „Deshalb wollen wir von Beginn an so viele Punkte wie möglich sammeln, um uns bis zur Winterpause eine gute Ausgangssituation zu erarbeiten.“