Kirchbergs Aufstiegs-Euphorie: »Liga ist eine absolute Bombengruppe« A-Klasse Passau / Kreisklasse Passau: Nach dem ersehnten Titel-Coup nach vier Jahren schuftet der DJK-SV Kirchberg v.W. für das neue Abenteuer +++ Spielertrainer Christoph Goldschmidt im FuPa-Interview über Partywochen, den Kader und das klare Ziel Klassenerhalt von Marco Baumgartner · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

Christoph Goldschmidt (Bildmitte) blickt zuversichtlich auf die neue Saison in der Kreisklasse Passau – Foto: Alexander Ferazin

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Vier Spielzeiten lang hat der DJK-SV Kirchberg vorm Wald Anlauf genommen, in der vergangenen Saison 2025/26 war es dann endlich soweit: Die Meisterschaft in der A-Klasse Passau und der damit verbundene Aufstieg in die Kreisklasse wurden eingetütet. Nun, im Sommer 2026, läuft die Vorbereitung auf die neue Spielzeit 2026/27 bereits auf Hochtouren. Wir haben uns mit Meister-Spielertrainer Christoph Goldschmidt unterhalten – über die Feierlichkeiten, den aktuellen Stand in der Vorbereitung und die große Herausforderung, die vor dem Aufsteiger liegt.

Bulldogfahrt und Malle-Trip: Der verdiente Lohn nach vier Jahren Warten Wenn ein Verein vier Jahre lang auf den großen Wurf hinarbeitet, dann fällt der Ballast nach dem Titelgewinn natürlich spürbar ab. „Der Erfolg wurde nach dem Gewinn der Meisterschaft natürlich ausgelassen gefeiert. Nach vier Jahren war die Freude bei der Mannschaft, Verantwortlichen und Fans riesig, endlich den Titel und den damit verbundenen Aufstieg in die Kreisklasse perfekt gemacht zu haben“, blickt Goldschmidt mit einem Schmunzeln zurück. Die Kirchberger ließen dabei keine Station aus: „Ob beim Vereinswirt, im Vereinsheim, Bulldogfahrt ins Rudertinger Weinfest, Kurztrip nach Malle oder auf der offiziellen Meisterfeier - der Erfolg wurde gebührend gefeiert.“ Besonders stolz machte den Coach allerdings die Einstellung seiner Truppe, als die Meisterschaft am vorletzten Spieltag bereits in trockenen Tüchern war. Die Meister-Mentalität war sofort zu spüren: „Bemerkenswert dabei war für mich aber, dass die Mannschaft trotz der vorzeitigen Meisterschaft am vorletzten Spieltag und den Feierlichkeiten auch für den letzten Heimspieltag nochmal den Ansporn hatte zu gewinnen und entsprechend motiviert ins Spiel gegangen ist. Das zeigt den enormen Ehrgeiz und das Engagement der Mannschaft, was in dieser Saison zu dem Erfolg geführt hat.“

Per Handschlag besiegelt: Der SV Kirchberg v.W. kann nach vier Spielzeiten endlich die Meisterschaft in der A-Klasse feiern. – Foto: Alexander Ferazin

Kader-Kontinuität und wichtige „gefühlte“ Neuzugänge. Wer große Kader-Veränderungen zur neuen Liga erwartet hat, der sucht in Kirchberg vergeblich danach. Die Vereinsführung setzt auf das Meister-Aufgebot, das lediglich punktuell verändert wurde. Bisher ist Rückkehrer Christian Kohlbauer der einzige echte Neue. Goldschmidt sieht sich trotzdem absolut gewappnet für die Kreisklasse: „Generell steht uns ein junger und sehr guter, breiter Kader zur Verfügung, dem wir viel zutrauen.“