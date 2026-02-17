Kirchberg verstärkt sich im Aufstiegsrennen mit Lucas Fischer

Lucas Fischer (am Ball) hat sich dem SV Kirchberg im Wald angeschlossen – Foto: Mike Sigl

Der SV Kirchberg ist in diesen Tagen in die Wintervorbereitung für die Restrückrunde gestartet und kann dabei auf eine stabile personelle Basis bauen. Vom aktuellen Kader haben nahezu alle Spieler ihre Zusage für die kommende Saison 2026/27 bereits gegeben. Lediglich wenige sind noch offen. Verlassen hat den Verein allerdings Patrick Kastl , der zur SpVgg Ruhmannsfelden II zurückgekehrt ist. Den Abgang kompensiert der Leader der Kreislasse Regen mit Lucas Fischer . Der aus dem TSV Lindberg hervorgegangene Innenverteidiger wechselte nach einer Bezirksliga-Saison bei der SpVgg Ruhmannsfelden im vergangenen Sommer zur ambitionierten SpVgg Osterhofen. Beim noch ungeschlagenen Kreisliga-Spitzenreiter konnte sich der Blondschopf jedoch keinen Stammplatz erkämpfen.

Der 26-Jährige soll nun die Kirchberger Defensive unterstützen und hat seine Zusage vorerst bis zum Saisonende gegeben ."Lucas bringt genau die Eigenschaften mit, die wir gesucht haben. Er passt sportlich wie menschlich sehr gut in die Mannschaft“, erklärt SVK-Chefanweiesr Stefan Garhammer. Darüber hinaus setzt der Verein weiterhin auf die eigene Nachwuchsarbeit. Mehrere Jugendspieler sollen in den Herrenbereich integriert werden. Erste Zusagen liegen bereits vor. Abteilungsleiter Andreas Winter betont die Bedeutung dieses Schrittes: "Es ist uns wichtig, unseren jungen Spielern Perspektiven zu bieten und sie langsam aber konsequent an den Herrenbereich heranzuführen.“



Sportlich blickt der SV Kirchberg optimistisch auf die neu noch anstehenden Begegnugen. Ziel ist es, die gute Ausgangsposition in der Tabelle möglichst lange zu halten - ohne jedoch unnötigen Druck aufzubauen. "Wir wollen so lange wie möglich vorne mitspielen. Von Vereinsseite gibt es aber keinen Zwang zum Aufstieg“, stellt Winter klar. Trainer Garhammer schlägt in dieselbe Kerbe: "Die Mannschaft hat sich das bisher Erreichte selbst erarbeitet. Wir wollen den Weg konzentriert weitergehen und sehen dann, was am Ende möglich ist.“