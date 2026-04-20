 2026-04-16T10:11:10.190Z

Ligabericht

Kirchberg verschärft Alburg-Krise - Frauenbiburg weiterhin souverän

16. Spieltag in der Landesliga Süd: Kirchberg siegt 4:0 gegen Alburg +++ Frauenbiburg siegt souverän +++ Ruderting verliert deutlich in Biberbach

von Leah Hauzenberger · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
Jubelnde Gesichter beim 4:0-Erfolg der Kirchbergerinnen gegen Alburg.
Jubelnde Gesichter beim 4:0-Erfolg der Kirchbergerinnen gegen Alburg. – Foto: Bernardo Picture

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Frauen: Landesliga S
Ruderting II
Kirchberg
Frauenbiburg
Alburg

16. Spieltag in der Frauen-Landesliga Süd am vergangenen Wochenende: der SV Kirchberg im Wald sicherte sich einen verdienten Heimsieg gegen Alburg und beförderte die Gäste damit auf den letzten Tabellenplatz. Tabellenführer Frauenbiburg gewann zuhause souverän gegen Wilting, während Ruderting auswärts in Biberbach leer ausging.

Sa., 18.04.2026, 17:00 Uhr
SV Kirchberg i. Wald
SV Kirchberg i. WaldKirchberg
FC Alburg
FC AlburgAlburg
4
0

Peter Hillmeier (Interimstrainer FC Alburg): „Es war trotz des hohen Ergebnisses ein ausgeglichenes Spiel. Letztendlich hat Kirchberg mit mehr Abgeklärtheit und Erfahrung das Spiel für sich entschieden. Leider haben wir drei Gegentore nach Standards kassiert, was ärgerlich ist, weil wir spielerisch eigentlich wieder einen Schritt nach vorne gemacht haben. Insgesamt bin ich mit der Leistung relativ zufrieden. Mit Blick auf die Zukunft war es ein Schritt nach vorne, weil wir wieder besser zu unserer Leistung gefunden haben.“

Sa., 18.04.2026, 16:00 Uhr
SC Biberbach
SC BiberbachBiberbach
FC Ruderting
FC RudertingRuderting II
5
1
Abpfiff

Lisa Stiller (Teammanagerin FC Ruderting II): „Leider war dieses Mal nichts zu holen. Wir sind sehr schwer ins Spiel gekommen und waren phasenweise ungeordnet. Die Fehler wurden eiskalt bestraft. Nach der Halbzeit sind wir deutlich besser rausgekommen und wirkten wacher. Mehr als der Anschlusstreffer war jedoch nicht drin. Jetzt heißt es: Mund abputzen und nächste Woche wieder angreifen.“

Sa., 18.04.2026, 15:00 Uhr
SV Frauenbiburg
SV FrauenbiburgFrauenbiburg
SV Wilting
SV WiltingSV Wilting
3
0

Thomas Jost (Trainer SV Frauenbiburg): „Der Sieg ist verdient, weil wir über 90 Minuten die bessere Mannschaft waren. Allerdings hatte Wilting auch seine Momente. Zweimal musste Torfrau Theresa Baumgartner im Eins-gegen-eins stark parieren, sonst wäre es nochmal enger geworden. Insgesamt war es ein guter Auftritt, kämpferisch überragend, spielerisch aber noch mit Luft nach oben.“