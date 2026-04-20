Kirchberg verschärft Alburg-Krise - Frauenbiburg weiterhin souverän

Peter Hillmeier (Interimstrainer FC Alburg): „Es war trotz des hohen Ergebnisses ein ausgeglichenes Spiel. Letztendlich hat Kirchberg mit mehr Abgeklärtheit und Erfahrung das Spiel für sich entschieden. Leider haben wir drei Gegentore nach Standards kassiert, was ärgerlich ist, weil wir spielerisch eigentlich wieder einen Schritt nach vorne gemacht haben. Insgesamt bin ich mit der Leistung relativ zufrieden. Mit Blick auf die Zukunft war es ein Schritt nach vorne, weil wir wieder besser zu unserer Leistung gefunden haben.“
Lisa Stiller (Teammanagerin FC Ruderting II): „Leider war dieses Mal nichts zu holen. Wir sind sehr schwer ins Spiel gekommen und waren phasenweise ungeordnet. Die Fehler wurden eiskalt bestraft. Nach der Halbzeit sind wir deutlich besser rausgekommen und wirkten wacher. Mehr als der Anschlusstreffer war jedoch nicht drin. Jetzt heißt es: Mund abputzen und nächste Woche wieder angreifen.“
Thomas Jost (Trainer SV Frauenbiburg): „Der Sieg ist verdient, weil wir über 90 Minuten die bessere Mannschaft waren. Allerdings hatte Wilting auch seine Momente. Zweimal musste Torfrau Theresa Baumgartner im Eins-gegen-eins stark parieren, sonst wäre es nochmal enger geworden. Insgesamt war es ein guter Auftritt, kämpferisch überragend, spielerisch aber noch mit Luft nach oben.“