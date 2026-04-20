Kirchberg verschärft Alburg-Krise - Frauenbiburg weiterhin souverän

Jubelnde Gesichter beim 4:0-Erfolg der Kirchbergerinnen gegen Alburg. – Foto: Bernardo Picture

16. Spieltag in der Frauen-Landesliga Süd am vergangenen Wochenende: der SV Kirchberg im Wald sicherte sich einen verdienten Heimsieg gegen Alburg und beförderte die Gäste damit auf den letzten Tabellenplatz. Tabellenführer Frauenbiburg gewann zuhause souverän gegen Wilting, während Ruderting auswärts in Biberbach leer ausging.

Peter Hillmeier (Interimstrainer FC Alburg): „Es war trotz des hohen Ergebnisses ein ausgeglichenes Spiel. Letztendlich hat Kirchberg mit mehr Abgeklärtheit und Erfahrung das Spiel für sich entschieden. Leider haben wir drei Gegentore nach Standards kassiert, was ärgerlich ist, weil wir spielerisch eigentlich wieder einen Schritt nach vorne gemacht haben. Insgesamt bin ich mit der Leistung relativ zufrieden. Mit Blick auf die Zukunft war es ein Schritt nach vorne, weil wir wieder besser zu unserer Leistung gefunden haben.“

Lisa Stiller (Teammanagerin FC Ruderting II): „Leider war dieses Mal nichts zu holen. Wir sind sehr schwer ins Spiel gekommen und waren phasenweise ungeordnet. Die Fehler wurden eiskalt bestraft. Nach der Halbzeit sind wir deutlich besser rausgekommen und wirkten wacher. Mehr als der Anschlusstreffer war jedoch nicht drin. Jetzt heißt es: Mund abputzen und nächste Woche wieder angreifen.“