Kirchberg triumphiert: SVB-Hallen-Cup endet mit klarer Entscheidung

Der 21. SVB-Hallen-Cup in Balzheim hat am heutigen Samstag gehalten, was der Winterfußball verspricht: kurze Spiele, hohe Intensität und Entscheidungen, die sich binnen Minuten zuspitzen. Acht Mannschaften traten in der Sporthalle in Balzheim an, gespielt wurde zwölf Minuten pro Partie. Am Ende setzte sich der TSV Kirchberg/Iller im Finale deutlich durch und sicherte sich den Turniersieg. Der Gastgeber SGM Balzheim/Dietenheim prägte die Vorrunde, musste sich in der K.-o.-Phase jedoch mit Platz drei begnügen.

Gruppe A: Gastgeber setzt früh ein Ausrufezeichen In der Gruppe A dominierte die SGM Balzheim/Dietenheim die Vorrunde. Mit 12:2 Toren und 7 Punkten belegte der Gastgeber Rang eins. Ein 5:0 gegen den TSV Kellmünz und ein weiteres 5:0 gegen die SG Siessen i. W./Wain unterstrichen die Offensivstärke. Das 2:2 gegen den TSV Kirchberg/Iller war das einzige Spiel, in dem Balzheim/Dietenheim Punkte abgab, reichte aber dennoch zum Gruppensieg.

Siessen und Kellmünz im Kampf um Anschluss Die SG Siessen i. W./Wain belegte mit 5:11 Toren und 3 Punkten Platz drei. Der 4:1-Erfolg gegen den TSV Kellmünz verhinderte ein Abrutschen ans Tabellenende, deutliche Niederlagen gegen Balzheim/Dietenheim und Kirchberg markierten jedoch die Grenzen. Der TSV Kellmünz blieb mit 3:11 Toren und einem Punkt Letzter der Gruppe.

Kirchberg behauptet sich im direkten Vergleich Der TSV Kirchberg/Iller schloss die Gruppe A mit 9:5 Toren und 5 Punkten als Zweiter ab. Der Auftakt gelang mit einem 5:1 gegen die SG Siessen i. W./Wain, es folgte ein 2:2 gegen den TSV Kellmünz und schließlich das 2:2 gegen den Gastgeber. Kirchberg zeigte sich stabil und effizient, ohne in der Vorrunde die ganz großen Ausschläge zu produzieren.

Gruppe B: Dettingen marschiert makellos

In der Gruppe B setzte der SV Dettingen/Iller klare Maßstäbe. Drei Siege, 11:5 Tore und 9 Punkte bedeuteten den souveränen Gruppensieg. Dettingen gewann gegen die SG Reinstetten/Hürbler II mit 4:3, gegen den SV Scharenstetten mit 2:0 und schloss die Vorrunde mit einem 5:2 gegen den TSV Regglisweiler ab. Die Konstanz über alle drei Spiele hinweg machte den Unterschied.

Scharenstetten folgt als stabiler Zweiter

Der SV Scharenstetten wurde mit 7:7 Toren und 6 Punkten Zweiter der Gruppe. Siege gegen Regglisweiler und Reinstetten/Hürbler II sorgten für die Qualifikation, die Niederlage gegen Dettingen hielt das Team jedoch vom Gruppensieg ab. Dahinter landete die SG Reinstetten/Hürbler II mit 11:12 Toren und 3 Punkten auf Rang drei, während der TSV Regglisweiler ohne Punktgewinn blieb.

Halbfinals kippen die Kräfteverhältnisse

In den Halbfinals änderte sich das Bild. Der TSV Kirchberg/Iller setzte sich gegen den SV Dettingen/Iller mit 2:1 durch und zog ins Endspiel ein. Im zweiten Halbfinale unterlag die SGM Balzheim/Dietenheim überraschend dem SV Scharenstetten mit 0:1. Die K.-o.-Phase zeigte damit, wie wenig die Vorrunde zählt, wenn ein einziger Treffer entscheidet.

Platzierungsspiele mit deutlichen Ausschlägen

Auch abseits des Finales ging es intensiv weiter. Im Spiel um Platz sieben setzte sich der TSV Regglisweiler mit 5:3 gegen den TSV Kellmünz durch. Platz fünf sicherte sich die SG Reinstetten/Hürbler II mit einem 7:4 gegen die SG Siessen i. W./Wain. Im Spiel um Platz drei zeigte der Gastgeber noch einmal seine Offensivkraft und gewann deutlich mit 7:3 gegen den SV Dettingen/Iller.

Finale: Kirchberg setzt den Schlusspunkt

Das Finale brachte eine klare Entscheidung. Der TSV Kirchberg/Iller gewann gegen den SV Scharenstetten mit 4:0 und krönte sich zum Sieger des 21. SVB-Hallen-Cups. Kirchberg nutzte seine Chancen konsequent, blieb defensiv stabil und ließ im entscheidenden Spiel keinen Zweifel aufkommen.