Kirchberg i. W.: Tom Beyer kommt als Chefanweiser

Tom Beyer zieht es zum SV Kirchberg im Wald – Foto: Robert Geisler

Der SV Kirchberg i. Wald hat die personellen Weichen für die kommende Saison frühzeitig gestellt und damit ein Zeichen für die Zukunft gesetzt. Thomas Beyer (45) wird neuer Trainer des aktuell Tabellenzweiten in der Kreisklasse Regen und soll die Entwicklung der Mannschaft weiter vorantreiben. Die Zusage des erfahrenen Übungsleiters erfolgte ligenunabhängig, was das gegenseitige Vertrauen unterstreicht. Unterstützt wird er dabei vom bisherigen Coach Stefan Garhammer . Bis zum Sommer liegt die sportliche Verantwortung weiterhin in den Händen des bisherigen Spieler-Trainerduos Garhammer und Simon Schönhofer , die die Mannschaft gleichwertig betreuen. Während Garhammer dem Team auch künftig als Spielertrainer erhalten bleiben wird, hat sich Schönhofer nach reiflicher Überlegung dazu entschieden, den Verein nach einem Jahr auf eigenen Wunsch wieder Richtung Schöfweg zu verlassen.

Für Beyer ist der Wechsel nach Kirchberg ein neuer Abschnitt, in den er reichlich Erfahrung einbringt. Im Laufe seiner Trainerkarriere betreute der ehemalige Byernliga-Verteidiger bereits mehrere namhafte Vereine der Region, darunter Freyung, Kirchdorf-Eppenschlag, Riedlhütte, Grafenau sowie aktuell Oberkreuzberg. In Kirchberg plant man mit Beyer sowohl als Liniencoach als auch als aktiven Spieler: Vorrangig soll er als Liniencoach agieren und seine Stärken in der Spielsteuerung von außen einbringen, dennoch wird Beyer seinen Spielerpass auch mit nach Kirchberg bringen, um bei Bedarf auch auf dem Platz mitmischen zu können.



"Wir haben in den vergangenen Jahren gesehen, dass uns in bestimmten Spielsituationen die klare Steuerung von außen gefehlt hat. Als Spielertrainer ist man natürlich auf dem Platz eingebunden und kann nicht immer sofort reagieren. Deshalb haben wir uns auch für einen Coach entschieden, der das Spiel von außen liest, gezielt eingreifen kann und den Spielern klare Anweisungen gibt, aber im Bedarfsfall auch selbst die Fußballschuhe schnürt“, erklärt Andreas Winter, Abteilungsleiter der Herrenfußballer beim SV Kirchberg, die Beweggründe für diese Entscheidung.





Für den scheidenden Spielertrainer Schönhofer findet Winter zugleich anerkennende und dankbare Worte: "Simon hat gemeinsam mit Stefan hervorragende Arbeit für unseren Verein geleistet. Beide haben sowohl auf als auch neben dem Platz viel Verantwortung übernommen und die Mannschaft insbesondere in einer schwierigen Phase nach dem Kreisligaabstieg stabilisiert und geprägt. Dafür sind wir sehr dankbar. Simon wünschen wir für seinen weiteren Weg nur das Beste und bei Stefan freut es uns besonders, dass er uns als Spielertrainer erhalten bleibt und weiterhin ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft sein wird.“





Stefan Garhammer wird das Team gemeinsam mit Beyer coachen – Foto: Verein









Für den künftigen Chefanweiser Beyer stellt Kirchberg eine besonders reizvolle Aufgabe dar: "Kirchberg ist schon vor meiner Zeit in Oberkreuzberg auf mich zugekommen und hat mir einen Trainerposten angeboten, seitdem verfolge ich die Entwicklung der Mannschaft ganz genau. Kirchberg ist eine Mannschaft die lebt, eingefleischt ist und einen brutalen Zusammenhalt im Team hat. In der entscheidenden Phase der Saison sehen, muss man jetzt sehen, wohin die Reise geht. Wird es die Kreisliga, geht es knallhart gegen den Abstieg und das Ziel muss Klassenerhalt lauten. In der Kreisklasse muss der Aufstieg das anvisierte Ziel sein. Das allergrößte Ziel ist es aber für mich, die jungen Spieler zu stärken und das Beste aus ihnen rauszuholen."





Derzeit belegt das Team in der mega-spannenden Kreisklasse Regen den dritten Rang, liegt allerdings nur einen Zähler hinter Spitzenreiter Niederwinkling, der zudem bereits am Samstag im Einsatz war. Der SVK spielt heute Nachmittag beim Schlusslicht SV March, danach geht e noch zuhause gegen Habischried, auswärts in Edenstetten und das Saisonfinale gegen Bernried steigt dann wiederum auf heimischen Rasen.