 2026-05-06T12:44:31.715Z

Ligabericht

Kirchberg erlebt „miserablen“ Tag - Frauenbiburg souverän

19. Spieltag: Ruderting unterliegt Wacker +++ Kirchberg kassiert Klatsche gegen Amicitia +++ Frauenbiburg schlägt Alburg

von Leah Hauzenberger · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser
Rabenschwarzer Tag für Kirchberg: Amicitia fertigte die Niederbayerinnen mit 9:2 ab.
Rabenschwarzer Tag für Kirchberg: Amicitia fertigte die Niederbayerinnen mit 9:2 ab. – Foto: Bernardo Picture

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Frauen: Landesliga S
Ruderting II
Kirchberg
Frauenbiburg
Alburg

Am 19. Spieltag der Frauen-Landesliga Süd musste Kirchberg bei der deutlichen Niederlage gegen Amicitia einen rabenschwarzen Tag hinnehmen, während Frauenbiburg souverän in Alburg gewann. Ruderting verlor zudem zuhause gegen den direkten Konkurrenten Wacker München.

Sa., 09.05.2026, 15:00 Uhr
FC Ruderting
FC RudertingRuderting II
FFC Wacker München
FFC Wacker MünchenWack.München II
1
2
Abpfiff

Lisa Stiller (Teammanagerin FC Ruderting II): „In der ersten Halbzeit haben wir teilweise nicht gut gespielt, leichte Fehler gemacht und waren in den Zweikämpfen nicht konsequent genug. Die zweite Halbzeit war dann komplett anders, weil wir wir griffiger waren und deutlich mehr wollten. Wir hatten auch gute Chancen, konnten diese aber leider nicht nutzen. Mehr als der Anschlusstreffer war am Ende nicht mehr drin.“

Gestern, 13:15 Uhr
FC Alburg
FC AlburgAlburg
SV Frauenbiburg
SV FrauenbiburgFrauenbiburg
0
2

Thomas Jost (Trainer SV Frauenbiburg): „Den Einsatz und die Disziplin der Heimelf in allen Ehren, aber wir müssen einfach viel schneller für klare Verhältnisse sorgen. Trotz einer Vielzahl an Torchancen blieb es lange spannend, weil Alburg trotz unserer guten Abwehrarbeit immer wieder gefährlich wirkte. Entweder scheiterten wir an der starken Torfrau, an Pfosten oder Latte, oder es fehlte die letzte Klarheit beim finalen Pass beziehungsweise im Abschluss. Trotzdem war es insgesamt ein sehr guter Auswärtsauftritt unserer Mannschaft.“

Gestern, 16:00 Uhr
SC Amicitia München
SC Amicitia MünchenSC Amicitia
SV Kirchberg i. Wald
SV Kirchberg i. WaldKirchberg
9
2
Abpfiff

Kerstin Winter (Teammanagerin SV Kirchberg i. Wald): „Wir haben einen miserablen Tag erwischt, und Amicitia war in allen Belangen besser. Nach der Halbzeitpause hatten wir noch ein paar Chancen, um zumindest etwas Ergebniskosmetik zu betreiben. Aber nach der Verletzung von Karin Friedrich war die Luft komplett raus.
Wir werden alles versuchen, es nächste Woche besser zu machen.“