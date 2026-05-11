Kirchberg erlebt „miserablen“ Tag - Frauenbiburg souverän

Rabenschwarzer Tag für Kirchberg: Amicitia fertigte die Niederbayerinnen mit 9:2 ab. – Foto: Bernardo Picture

Am 19. Spieltag der Frauen-Landesliga Süd musste Kirchberg bei der deutlichen Niederlage gegen Amicitia einen rabenschwarzen Tag hinnehmen, während Frauenbiburg souverän in Alburg gewann. Ruderting verlor zudem zuhause gegen den direkten Konkurrenten Wacker München.

Lisa Stiller (Teammanagerin FC Ruderting II): „In der ersten Halbzeit haben wir teilweise nicht gut gespielt, leichte Fehler gemacht und waren in den Zweikämpfen nicht konsequent genug. Die zweite Halbzeit war dann komplett anders, weil wir wir griffiger waren und deutlich mehr wollten. Wir hatten auch gute Chancen, konnten diese aber leider nicht nutzen. Mehr als der Anschlusstreffer war am Ende nicht mehr drin.“

Thomas Jost (Trainer SV Frauenbiburg): „Den Einsatz und die Disziplin der Heimelf in allen Ehren, aber wir müssen einfach viel schneller für klare Verhältnisse sorgen. Trotz einer Vielzahl an Torchancen blieb es lange spannend, weil Alburg trotz unserer guten Abwehrarbeit immer wieder gefährlich wirkte. Entweder scheiterten wir an der starken Torfrau, an Pfosten oder Latte, oder es fehlte die letzte Klarheit beim finalen Pass beziehungsweise im Abschluss. Trotzdem war es insgesamt ein sehr guter Auswärtsauftritt unserer Mannschaft.“