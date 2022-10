Kirchberg Damen holen dreier in Prackenbach

Die erste Halbzeit verlief ziemlich ausgeglichene, wovon niemand sich große Vorteile herausspielen konnte. Es gab wenig Torchancen. In der 3. Minute hätte es fast geklappt für die Führung der Heimelf, als Elisabeth Vogl vor der Ramona Fischerauer auftauchte, aber die Kugel schnappte sich die Gästetorhüterin gerade noch. Nach einer halbe Stunde versuchte es Laura Killinger mit einem 15 Metern Torabschluss, doch Andrea Lummer hat das Leder im nachfassen. Allerdings hatte man dann in der 44. Minute das Glück auf der Seite, denn ein Weitschuss der Kirchberger klatschte an die Latte. Mit einem torlosen 0:0 ging es in die Halbzeitpause.

Nach Wiederbeginn kam der Gast etwas besser in die Partie. In der 48. Minute probierte es Mirjam Bartl, doch das Gerät ging mit einem Torschuss unbedrängt drüber. Es blieb weiterhin eine kampfbetonte Partie, mit viel harten Zweikämpfen. In der 83. Minute rutschte eine Verteidigerin der Heimelf unglücklich aus und Julia Windorfer kam an den Ball, zieht drauf und das Gerät schlug links oben in den Winkel ein. - Torhüterin Andrea Lummer war Chancenlos. Die Spielerfrauen probierte noch zum Ausgleich zu kommen und Elisabeth Vogl probierte es mit einem Distanzschuss, doch die Kugel ging knapp drüber. Es blieb beim knapp 0:1 Auswärtserfolg der Kirchberger.