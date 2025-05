Kirchberg befördert Stefan Garhammer zum Spielertrainer

Unabhängig vom Ausgang der aktuellen Spielzeit – in der der SVK weiterhin um den Klassenerhalt kämpft – ist die Entscheidung für das neue Trainerduo bereits gefallen. Der Verein will so Kontinuität und frischen Impuls vereinen und langfristig stabil aufgestellt sein. Zudem nahezu der komplette Kader bereits für die kommende Spielzeit zugesagt. Neben Schönhofer wird auch Patrick Kastl vom Aufsteiger FC Langdorf die Mannschaft verstärken. Der 26-Jährige freut sich auf die neue Herausforderung: "Kirchberg ist ein super geführter Verein, bodenständig und hat top Trainingsbedingungen. Ich will mich beweisen und so viel Einsatzzeit wie möglich sammeln.“