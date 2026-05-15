Abflug: Dorfens Doppelpacker Clemens Blaha (2.v.r.) versucht es per Kopf gegen Erdings Torwart Marcel Hiltl. Sein Ball segelt aber über das Gästetor. – Foto: Weingartner

FC Lengdorf 2 – SC Kirchasch 2 1:4 (1:2) – Im Kellerduell mit dem FCL war Kirchasch die bessere Mannschaft. In der 21. Minute nutzte Alexander Stark einen Fehler im Spielaufbau aus und netzte zum 1:0 für den FCL ein, aber der KSC kam vor der Pause zurück: Nach einer schönen Einzelaktion glich zunächst Leon Freis aus, ehe Benjamin Glas einen Freistoß von der Strafraumkante direkt zum 2:1 verwandelte. Nach der Pause trumpfte Kirchasch weiter auf: Thomas Enzbrunner schnürte einen Doppelpack zum verdienten 4:1-Endstand und sicherte damit dem KSC den Klassenerhalt. „Die drei Punkte waren für uns sehr wichtig. Damit haben wir den Klassenerhalt fix gemacht und konnten ein bisschen feiern“, freute sich KSC-Trainer Klaus Felske.

TSV Dorfen 2 – SG Erding/Klettham 5:1 (2:0) – Der Tabellenführer tat sich zunächst gegen die tief stehenden Gäste schwer. In der 20. Minute brachte aber Clemens Blaha nach einer schönen Kombination den TSV in Führung, und nur wenig später erzielte er das 2:0. In der zweiten Hälfte nutzten die Gastgeber ihre Chancen konsequenter und erhöhten durch Daniel Mooser (55.), Abdulhamid Ibrahim (84.) und Bernardo Kittler Venda (85.) auf 5:0. In der Schlussminute gelang den Gästen noch der Ehrentreffer, als Christoph Greckl einen Elfmeter verwandelte. „Die SG hat sich ziemlich aufs Verteidigen konzentriert, aber wir haben uns trotzdem viele Chancen erspielt und hätten noch mehr Tore machen können“, meinte TSV-Co-Spielertrainer Ferdinand Rühl. Für seine Mannen rücken Meisterschaft und Aufstieg immer näher.

SpVgg Neuching 2 – TSV Grüntegernbach 0:4 (0:2) – Der TSV hatte über 90 Minuten das Spiel im Griff und Benedikt Müller brachte die Gäste schon in der 3. Minute in Front. Kurz darauf traf Tobias Kiefinger zum 2:0. Auf der anderen Seite konnte Neuching sich keine nennenswerten Chancen erarbeiten und in der zweiten Hälfte erhöhten Simon Bauer (82.) und Lukas Selmani (83.) auf 4:0. „Wir haben einfach geil gespielt und sind bereit für das Saisonfinale“, freute sich TSV-Spielertrainer Matthias Kurz.

FC Hörgersdorf – FC Finsing II 3:4 (3:3) – Ein Wechselbad der Gefühle gab’s in Hörgersdorf. Die Elf von Felix Stocklauser machte einen 0:3-Rückstand nach 17 Minuten bis zur Pause wett, sodass es mit einem 3:3 in die Kabine ging. Für Finsings Reserve hatten zweimal Thomas Obemeier (7./14.) sowie Michael Bayer (17.) getroffen. Postwendend aber verkürzte Thomas Schmittner per Elfmeter auf 1:3 (18.). Korbinian Gruber (31.) und Martin Stöckl (33.) brachten Hörgersdorf mit einem Doppelschlag wieder ins Spiel. „Wir haben Moral gezeigt und eben mit drei Toren geantwortet“, so Stocklauser. Doch unmittelbar nach Wiederanpfiff gelang Bayer für Finsing das entscheidende Tor (47.). „Letztendlich war es ein verdienter Sieg für Finsing aufgrund der Effizienz des Gegners vorm Tor. Wir hatten zu wenig offensive Durchschlagskraft in der zweiten Hälfte“, fasst Stocklauser zusammen. FCH-Akteur Florian Landersdorfer sah die Ampelkarte (96.).