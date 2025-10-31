Kirchardt winkt eine große Chance

Manchmal muss man auch einem windigen und regnerischen Oktoberabend abliefern, wenn man sich in der Tabelle verbessern möchte. Das trifft diese Woche auf die SG Kirchardt und Türkspor Eppingen gleichermaßen zu. Die Platzbedingungen versprechen dabei in Kirchardt deutlich unangenehmer zu werden. Im Kettendwald geht es in dieser Jahreszeit schmierig zur Sache, aber vielleicht ist das auch genau der Vorteil, den die SG am Mittwoch gegen die SG-SV Lobbach ausspielen kann (Anpfiff, 19.30 Uhr).
Das Minimalziel aus der vergangenen Englischen Woche wurde erreicht. "Wir wollten mindestens diese vier Punkte und die haben wir erreicht", sagt Stefan Stötzl nach dem 0:0 in Rheinau am Donnerstag und dem 3:2-Sieg am Sonntag gegen Schwetzingen. Der Kirchardter Co-Trainer ist also soweit zufrieden, gibt aber gleichzeitig zu bedenken, "dass es zur Abstiegsrelegation nur sechs Punkte Vorsprung sind."
Dieses Polster kann sich am Mittwoch um 50 Prozent vergrößern. Voraussetzung dafür ist ein Heimsieg gegen die punktgleiche SG-SV Lobbach im Nachholspiel. Stötzl weiß: "Für beide Mannschaften ist das eine sehr große Chance für einen großen Schritt nach vorne."
Bedenken, dass es eine Rutschpartie werden könnte, hat der 30-Jährige nicht und sagt: "Ich glaube, unser Platz wird häufig schlechter gemacht, als er ist. Es gibt sicherlich bessere, aber auch schlechtere Fußballplätze."
Personell wird sich vermutlich nichts ändern. Das vierte Spiel binnen elf Tagen wird zu einem gewissen Punkt eine Kraftfrage werden. Am kommenden Sonntag geht beim VfR Mannheim II die zweite Englische Woche in Folge mit einem Auswärtsspiel zu Ende, ehe bis zum letzten Spieltag des Jahres am 29. November der gewohnte Wochenrhythmus ansteht. Dann steigt bereits der erste Rückrundenspieltag und dafür müssen die Kirchardter zum Gegner von diesem Mittwoch - der SG-SV Lobbach.