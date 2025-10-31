Kirchardt winkt eine große Chance

Auf Kunstrasen dürfen die Kirchardter (blau) nur auswärts einlochen. – Foto: Berthold Gebhard

Manchmal muss man auch einem windigen und regnerischen Oktoberabend abliefern, wenn man sich in der Tabelle verbessern möchte. Das trifft diese Woche auf die SG Kirchardt und Türkspor Eppingen gleichermaßen zu. Die Platzbedingungen versprechen dabei in Kirchardt deutlich unangenehmer zu werden. Im Kettendwald geht es in dieser Jahreszeit schmierig zur Sache, aber vielleicht ist das auch genau der Vorteil, den die SG am Mittwoch gegen die SG-SV Lobbach ausspielen kann (Anpfiff, 19.30 Uhr).

Das Minimalziel aus der vergangenen Englischen Woche wurde erreicht. "Wir wollten mindestens diese vier Punkte und die haben wir erreicht", sagt Stefan Stötzl nach dem 0:0 in Rheinau am Donnerstag und dem 3:2-Sieg am Sonntag gegen Schwetzingen. Der Kirchardter Co-Trainer ist also soweit zufrieden, gibt aber gleichzeitig zu bedenken, "dass es zur Abstiegsrelegation nur sechs Punkte Vorsprung sind." Dieses Polster kann sich am Mittwoch um 50 Prozent vergrößern. Voraussetzung dafür ist ein Heimsieg gegen die punktgleiche SG-SV Lobbach im Nachholspiel. Stötzl weiß: "Für beide Mannschaften ist das eine sehr große Chance für einen großen Schritt nach vorne."