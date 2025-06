Kirchardt winkt der doppelte Klassenerhalt

Kreisklasse C Nord

Die Hängepartie ist beendet, Kirchardts Zweite bekommt die Chance auf den Klassenerhalt. Der Abbruch des direkten Duells vom 25. Mai gegen den SV Daisbach wurde für jedes der beiden Teams mit null Punkten und minus drei Toren gewertet. Die SG Kirchardt II ist dennoch der Nutznießer davon, da der Zwei-Punkte-Vorsprung auf die Daisbacher endgültig Bestand hat und sie somit an der Relegation um den letzten verbliebenen Startplatz in der Kreisklasse B teilnehmen dürfen. Gegner ist der SV Sinsheim II am Dienstagabend um 19 Uhr auf der Sportanlage des TSV Ittlingen.