Kirchardt unter Zugzwang

Diese Konstellation schreit geradezu nach einem Dreier. Für die SG Kirchardt steht am Sonntag gegen den SC Rot-Weiß Rheinau einiges auf dem Spiel. Im Landesliga-Abstiegskampf erwartet die Elf von Trainer Denis Schwager das nächste direkte Duell und mit dem Heimvorteil werden sich die Kirchardter auch das Maximum ausrechnen. Weniger darf keine Option sein und da der Spielplan ab Ende März tendenziell schwierigere Aufgaben bereithält, wäre ein Heimsieg aus einem weiteren Grund wünschenswert.
So geht es nicht. "Wir haben es verschlafen. Damit ist es schnell und einfach erklärt", sagt Stefan Stötzel zur 1:4-Pleite der SG vor Wochenfrist beim FV Nußloch. Für den Kirchardter Co-Trainer gibt es hauptsächlich im emotionalen Bereich Nachholbedarf, wie er erläutert: "Vielleicht war auch nicht jedem bewusst gewesen, wie wichtig dieses Spiel für uns gewesen ist."
Themen wie die richtige Taktik, ob Dreier-, Vierer- oder Fünferkette in der Abwehr, sind laut dem 30-Jährigen von sekundärer Bedeutung. "Was zählt sind Leidenschaft, Wille und Herzblut", sagt er und folgert daraus, "wenn man das vermissen lässt, wird es schwierig." Aufgrund der Niederlage haben die Kirchardter die große Chance verpasst, sich etwas Luft auf die Abstiegsrelegation, die sie nun belegen, zu verschaffen.
Nach dem Sechs-Punkte-Spiel ist jedoch vor einem weiteren Duell mit einem Abstiegskandidaten. Am Sonntag kommt der SC Rot-Weiß Rheinau in den Kettendwald. "Verlieren wir, haben wir noch zwei Punkte Vorsprung auf sie, gewinnen wir aber, sind es acht Punkte. So einfach ist das", sagt Stötzel. Da in der Woche darauf das Sinsheimer Treffen bei Türkspor Eppingen steigt, muss man kein Prophet sein, um die Bedeutung des März für die SG zu erkennen. Der Co-Trainer konstatiert: "Es warten reihenweise 50:50-Duelle und danach kommen die ganz dicken Brocken."
Mindestens gegen Rheinau gilt es den rotgesperrten Torjäger David Reitarow zu ersetzen. Der Stürmer hat eine Drei-Spiele-Sperre nach seinem Platzverweis gegen St.Leon auferlegt bekommen, dagegen hat sein Klub aber Einspruch eingelegt. Ausgang offen.