Kirchardt unter Zugzwang Landesliga Rhein-Neckar +++ Gegen Rheinau zählt nur ein Dreier im Abstiegskampf von red. · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Einen fußballerischen Leckerbissen wird am am Sonntag in Kirchardt nicht erwarten dürfen aufgrund der Platzverhältnisse. – Foto: Waldemar Binder

Diese Konstellation schreit geradezu nach einem Dreier. Für die SG Kirchardt steht am Sonntag gegen den SC Rot-Weiß Rheinau einiges auf dem Spiel. Im Landesliga-Abstiegskampf erwartet die Elf von Trainer Denis Schwager das nächste direkte Duell und mit dem Heimvorteil werden sich die Kirchardter auch das Maximum ausrechnen. Weniger darf keine Option sein und da der Spielplan ab Ende März tendenziell schwierigere Aufgaben bereithält, wäre ein Heimsieg aus einem weiteren Grund wünschenswert.

So geht es nicht. "Wir haben es verschlafen. Damit ist es schnell und einfach erklärt", sagt Stefan Stötzel zur 1:4-Pleite der SG vor Wochenfrist beim FV Nußloch. Für den Kirchardter Co-Trainer gibt es hauptsächlich im emotionalen Bereich Nachholbedarf, wie er erläutert: "Vielleicht war auch nicht jedem bewusst gewesen, wie wichtig dieses Spiel für uns gewesen ist." Themen wie die richtige Taktik, ob Dreier-, Vierer- oder Fünferkette in der Abwehr, sind laut dem 30-Jährigen von sekundärer Bedeutung. "Was zählt sind Leidenschaft, Wille und Herzblut", sagt er und folgert daraus, "wenn man das vermissen lässt, wird es schwierig." Aufgrund der Niederlage haben die Kirchardter die große Chance verpasst, sich etwas Luft auf die Abstiegsrelegation, die sie nun belegen, zu verschaffen.