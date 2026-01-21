Kirchardt trotzt dem großen Nachteil

Die Kirchardter (blau) haben beste Chancen auf den Klassenerhalt. – Foto: Berthold Gebhard

An Abwechslung soll es nicht mangeln. "Das bekommen die Jungs hin", sagt Thomas Hafner. Der Sportliche Leiter der SG Kirchardt meint damit die witterungsbedingten Unwägbarkeiten einer Wintervorbereitung. Sie sind jedenfalls nichts Neues, wie er weiter ausführt: "In Sachen Fitness lässt sich einiges machen, wir haben auch schon Athletiktraining bei uns im Klubshaus gemacht, oder waren in der Soccerhalle."

Die beiden Rasenplätze im Kettendwald sind im Vergleich zur Landesliga-Konkurrenz vor allem in der nasskalten Jahreszeit ein immenser Nachteil, schließlich verfügt jedes der 17 anderen Teams aus der Liga über die Möglichkeit auf Kunstrasen zu trainieren. In Kirchardt ist dieses Problem nicht unbekannt, in weiser Voraussicht haben die SGler ihre Vorbereitungsspiele allesamt auswärts geplant und das größtenteils auf Kunstrasen. Denis Schwager hofft dennoch auf möglichst viele, "im besten Fall alle geplanten Einheiten bei uns, um in der bestmöglichen körperlichen Verfassung starten zu können." Sieben Tests gehören zum sechswöchigen Programm, in dem der Coach seine Kicker auf den dramatisch zu werdenden Abstiegskampf einschwören will. Zusammen mit seinen Co-Trainern Stefan Stötzel und Markus Willert bittet er am Dienstag zur ersten Einheit und das gerade einmal zwei Tage nach dem eigenen Hallenturnier.

Etwas anders gestaltet sich der Kader. David Kuhn hat die SG in Richtung Kreisliga verlassen und läuft künftig für den VfL Mühlbach auf. "Wenn er fit war, hat er oft gespielt", sagt Hafner über den 19-Jährigen, der nun dennoch nicht mehr an Bord ist und freiwillig eine Liga nach unten gegangen ist. Im Optimalfall kommen aber gleich vier Neuzugänge hinzu. "Das ist alles zukunftsorientiert angedacht, die Jungs sind 18 bis 19 Jahre alt", sagt der Sportliche Leiter zu den potenziellen Neuen. Den Wechseln steht jedoch noch die Einigung mit den abgebenden Vereinen bevor und das ist im Winter aufgrund der frei verhandelbaren Ablösesumme meistens eine langwierige Verhandlungssache. Hafner konstatiert: "Deswegen kann ich jetzt noch nichts konkret dazu sagen." Die Transferfrist endet am 31. Januar, ein bisschen Zeit ist also noch.